Ateşte Yanan iPhone Saatler Sonra Bile Çalışmaya Devam Etti!

iPhone'lar yıllar boyunca çok üzücü maceralar atlattı. 2018'de birkaç haftalık bir süre boyunca biri uçaktan 1.000 fit, diğeri Orlando'daki bir lunapark aracından 450 fit düşen iki iPhone modeli sosyal medyanın gündemine otururken her iki cihaz da hayatta kalmayı başarmıştı. Geçen yıl ise su altında 10 ay geçirdikten sonra sahibine kavuşan bir iPhone yine gündemin ana konusu olmuştu.

Şimdi ise uzunca bir sürenin ardından iPhone bir kez daha yeni bir dayanıklılık başarısıyla karşımızda.

Şenlik Ateşinde Yanan iPhone Çalışmaya Devam Etti

Reddit'te şanssız bir iPhone kullanıcısı telefonunun yanlışlıkla bir şenlik ateşine düştüğünü söyledi. Kazanın ardından cihazın ve kasanın yanmış görüntüsünü paylaşan kullanıcı telefonun yandıktan sonra bile yapabildiklerine olan şaşkınlığını gizleyemedi.

"iPhone'um âdeta şampiyon!!! Yanmasından dakikalar sonra bile hâlâ çağrı alıyordum ve çalışıyordu. Ayrıca şarj edemedim ve ertesi sabah yedekleyip yeni bir telefona aktarana kadar çalışmaya devam etti."

Şenlik ateşine hangi iPhone modelinin düştüğü bilinmese de üzerinde görünen çentik nedeniyle iPhone 15 ve iPhone 14 serisi olmadığını söyleyebiliriz. Her hâlükârda böyle bir olay, sıklıkla denk gelebileceğimiz türden bir olay değil.

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