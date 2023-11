Apple'dan Yeni iPhone 15 Pro Reklamı Geldi! (Video)

Apple, 30 Ekim'deki Scary Fast Mac etkinliğinin tamamını kaydetmek için bir iPhone 15 Pro Max kullanıldığını duyurmasının hemen ardından, iPhone 15 Pro modelleri için "On with the Show" adlı yeni bir reklam yayınladı.

60 saniyelik reklam, bir film için kurgulanmış bir araba kazasının ardından bir kadının bir uzaylıyı teselli etmesiyle başlıyor. Yönetmenin "Kes" diye bağırdığını ve film çekimi işiyle uğraşan bazı kişilerin sırayla "There's No Business Like Show Business" şarkısını söylediğini duyuyoruz.

Şarkı 1946 yılında Irving Berlin tarafından yazılmış ve ilk kez Ethel Merman tarafından "Annie Get Your Gun" filminde söylenmişti. Apple'ın reklamında makyajcı kadın, ışıkçı, sette yürüyen insanlar, bir sahneyi çekmek için iPhone 15 Pro Max kullanan bir fotoğrafçı, bazı oyuncular, fıçı tahtasını tutan kişi ve diğerlerinin şarkıyı söylediğini görüyoruz.

Yeni iPhone 15 Pro Reklamı

Şarkı "Hadi gösteriye devam edelim" nakaratıyla sona ererken, bir patlamayı kaydeden üç iPhone 15 Pro Max lensinin anlamlı ve havalı görüntüsünü görüyoruz.

Slogan ise "Gösteriye devam edelim" ile kafiyeli bir şekilde "Pro gibi kamera yok" diyor. Apple, iPhone Pro modellerinin film çekerken çekilen görüntülerini oldukça sık kullandı ve öyle ki bunu Eylül ayında 15 Pro ve 15 Pro Max'i tanıttığı "iPhone 15 Pro ile Tanışın" başlıklı videoda da yapmıştı.

Yeni reklam bu hafta sonu televizyonda yayınlanan üniversite ve profesyonel futbol maçları, üniversite ve profesyonel basketbol müsabakaları ve NHL profesyonel hokey karşılaşmaları gibi spor etkinlikleri sırasında kullanılacak.

Peki siz bu yeni reklam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.