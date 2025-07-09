ATM Limitleri Güncellendi! Maksimum Para Çekme Limiti Belli Oldu!

Bankaların ATM para çekme limitleri resmen güncellendi. Artan enflasyon, nakit talebindeki yükseliş ve piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası birçok banka uzun süredir değişmeyen günlük para çekme limitlerini artırma kararı aldı. Yeni limitler 8 Temmuz 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ve bankalar tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte günlük ATM para çekme limitleri..

Bankaların ATM Para Çekme Limitleri Değişti! Günlük ATM Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bireysel ve ticari kullanıcıların ATM’lerden yapabilecekleri günlük maksimum para çekme miktarları yeniden tanımlandı. Enpara, 50 bin TL ile en yüksek günlük para çekme limiti sunan banka olarak dikkat çekerken; Garanti BBVA, İş Bankası, Burganbank ve Alternatifbank 20 bin TL limit belirleyerek Enpara’yı takip etti.

Birçok banka günlük 10 bin TL limitle hizmet verirken en düşük limit uygulayan banka 7 bin TL ile Akbank oldu. Ziraat Bankası, Şekerbank ve HSBC gibi bankalar da 7 bin 500 TL ve 8 bin 500 TL seviyelerinde limitler tanımlayarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Günlük limitin üzerinde para çekmek isteyen müşterilerden ise ek işlem ücreti alınıyor. Bankalar bu komisyonu sabit bir oranla veya işlem tutarına göre değişen yüzdelerle tahsil edebiliyor. Ancak bazı bankalar müşterilerine anlaşmalı ATM’lerden komisyonsuz işlem yapma olanağı da sunuyor.

Kullanıcıların bu noktada kendi bankalarının politikalarını yakından takip etmesi fazladan ücret ödememek adına büyük önem taşıyor. Yeni ATM limitleri özellikle acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında ve günlük finansal işlemlerde önemli bir rol oynuyor. Kullanıcılar çalıştıkları bankanın limiti doğrultusunda işlemlerini planlayarak ek ücretlerden kaçınabilir.

Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri (2025 Temmuz Güncel)