Audi, 2024'te Araçlarına 5G Bağlantısı Getiriyor

5G bağlantısının giderek yaygınlaşmasıyla otomobil üreticileri de bu konuda adımlar atmaya başladı. Alman otomobil üreticisi Audi, Verizon 5G Ultra Genişbant şebekesini kullanarak otomobillerine 5G bağlantısı getireceğini açıkladı. Gelişmiş bağlantı, daha iyi yazılım performansı, gelişmiş gezinme ve daha hızlı müzik ve video akışı sağlama konusunda oldukça başarılı. Ne yazık ki Audi, bu özelliğin yalnızca ABD’ye özgü olduğunu açıkladı.

Audi 2024 Model Otomobillerinde 5G Desteği Sunacak

Geçmişin analog arabaları yerini daha gelişmiş yazılım gereksinimlerine sahip yeni model araçlara bırakıyor. Audi’nin 5G destekli otomobilleri, araçlarda birçok içeriği yüksek hızda indirme ve takılmadan oynatma imkanı sunuyor. Bunun yanında 5G teknolojisi; daha gelişmiş navigasyon sistemi, bulut tabanlı kullanıcı profilleri ve otomobil üzerinden bir şeyler satın almayı da mümkün kılıyor.

Audi ve Verizon yaptıkları anlaşma ile 2024 yılından başlayarak araç serilerine 5G Ultra Geniş Bant desteğini getirecek. Geliştirilmiş bağlantı; artırılmış mobil hizmetler ve yeni sürücü yardımı özelliklerini de içerisinde barındıracak.

Öte yandan Audi’nin 5G desteğinden faydalanmak isteyen sürücülerin belli bir abonelik ücreti ödemesi gerekecek. Bu ücretin ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. Ancak şirket ABD’de mevcut 4G LTE bağlantı planı için kullanıcılardan yılda 849 dolar alıyor.

Bunun yanında Audi, ABD’de otomobillerinde 5G desteği sunacak tek üretici olmayacak. BMW, Ford ve Volvo gibi üreticiler de araçlarında 5G destekli özelliklere yer vereceğini duyurdu.

Beşinci nesil hücresel teknoloji olmasından dolayı bu şekilde adlandırılan 5G, 4G LTE'den 100 kat daha hızlı olma potansiyeline sahip. Bunun yanında 5G altyapısı oluşturmak beklenildiğinden daha uzun sürüyor ve ne yazık ki 5G kullandığını iddia eden çoğu akıllı telefon 4G'den daha hızlı değil.