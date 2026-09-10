50 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Düşük Gecikme ve Dahası

Audio-Technica ATH-AL5NC tanıtıldı. Birçok rakip kablosuz kulaklıktan farklı olarak açık arka tasarımla birlikte geliyor. Yani dış kısmı tamamen kapalı değil. Bu tasarım tercihi sayesinde müzik daha doğal gelirken enstrümanların ve sesler de birbirinden daha rahat ayrılıyor. Ayrıca tamamen kapalı olmadığı için daha fazla hava dolaşıyor, bu sayede kulaklarda da daha sıcaklık hissediliyor.

Diğer yandan oyuncular için de avantajlı olduğu söylenebilir. Örneğin bir sesin sağdan mı, soldan mı yoksa arkadan mı geldiğini anlamak daha kolay olabilir. Bilindiği üzere normal kapalı kulaklıklarda sesler bazen doğrudan kulağın içine geliyormuş gibi algılanıyor. Açık arka tasarımlı bir kulaklıkta ise sesleri birbirinden ayırt etmek daha kolay oluyor. Bu sayede oyunlarda yer tespiti de daha basit şekilde yapılabiliyor.

Audio-Technica ATH-AL5NC'nin Özellikleri Neler?

Bluetooth sürümü: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Ses kodek desteği: LDAC

LDAC Sürücü çapı: 53 mm

53 mm Frekans aralığı: 20Hz-40kHz

20Hz-40kHz Aynı anda 2 cihaza bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Aktif gürültü engelleme (ANC): Destekliyor

Destekliyor Ses sızıntısını azaltma modu: Mevcut

Mevcut Oyun modu: Düşük gecikme modu

Düşük gecikme modu Mikrofon: Dahili MEMS mikrofon

Dahili MEMS mikrofon MEMS mikrofon frekans aralığı: 50Hz-10kHz

50Hz-10kHz Kablolu bağlantı: 1,2 m ses kablosu

1,2 m ses kablosu Kablo mikrofonu: Kondenser mikrofon

Kondenser mikrofon Kablo mikrofonu frekans aralığı: 100Hz-10kHz

100Hz-10kHz Uyumluluk: DAP, CD çalar, oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar

DAP, CD çalar, oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar Ağırlık: 240 gram

240 gram Pil ömrü: ANC açıkken 50 saate kadar

ANC açıkken 50 saate kadar Şarj süresi: 3,5 saat

3,5 saat Hızlı şarj: 15 dakikada 8 saate kadar kullanım

Audio-Technica ATH-AL5NC'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Audio-Technica ATH-AL5NC, aktif gürültü engelleme özelliği etkinken tek şarjla 50 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. Tamamen şarj olması ise yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Bu uzun pil ömrü sayesinde sık sık şarj etmenize gerek kalmıyor. Yani uzun yolculuklar için son derece uygun. Ayrıca çok fazla oyun oynuyorsanız da yeterli olacaktır.

Audio-Technica ATH-AL5NC Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

LDAC desteğine sahip olan kulaklık, 53 mm sürücülerle birlikte geliyor. Ayrıca 20Hz-40kHz frekans aralığını da destekliyor. Sürücü boyutu, özellikle güçlü baslar elde etmek isteyenler için önemli. Standart kablosuz kulaklıklara göre oldukça büyük. Bunun ses kalitesine oldukça büyük katkısı olacaktır.

Frekans aralığına bakılırsa hem çok düşük hem çok yüksek frekansları destekliyor. Düşük frekanslar basların, yüksek frekanslar ise tizlerin oluşmasında rol oynuyor. O yüzden geniş frekans aralığı sayesinde baslar daha derin, tizler de daha ayrıntılı şekilde duyulabilecektir. Öte yandan LDAC desteği de Bluetooth üzerinden daha fazla veri aktarılmasını mümkün kılıyor. Uyumlu cihazlardan düşük kayıpla müzik dinleme deneyimi elde edilebilecektir.

Audio-Technica ATH-AL5NC Ne Kadar Ağır?

Cihaz, 240 gram ağırlığında. Kablosuz kulak üstü kulaklıklar için normal sayılabilecek bir seviyede. Hatta nispeten hafif olduğu bile söylenebilir. Hafif tasarım, kulaklığı uzun süre taktığınızda baş kısmında daha az yük hissetmenizi sağlıyor. Bu da onu uzun süre müzik dinleme veya oyun oynama için uygun hâle getiriyor.

Audio-Technica ATH-AL5NC Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Tabii, kulaklık açık arka tasarıma sahip olduğu için bunun etkisini kapalı kulaklıklardaki kadar güçlü şekilde hissedemeyebilirsiniz. Açık tasarım, dışarıdan gelen seslerin kulaklığa ulaşmasına daha çok izin veriyor. Klima uğultusu ve benzeri sesleri bir miktar azaltacaktır ama insan konuşmaları ve benzerlerini tamamen kesmesi beklenmemeli.

Audio-Technica ATH-AL5NC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Audio-Technica ATH-AL5NC için 279 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 530 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulursa buna vergiler ve ek maliyetler de dahil olacaktır. Nihai fiyat ise aşağı yukarı 25 bin TL civarında olabilir.

Audio-Technica ATH-AL5NC Türkiye'de Satılacak mı?

Audio-Technica'nın şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak Audio Technica Audio-Technica ATH M50XBT2LAB, ATH-CKS50TW, ATH-SQ1TW ve ATH TWX7 modelleri verilebilir. Tüm bu kulaklıkları göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklığın da Türkiye'deki tüketicilerle buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Audio-Technica ATH-AL5NC, bana göre özellikle müzik tutkunlarına hitap ediyor. 53 mm sürücüler, LDAC desteği ve açık arka tasarım sayesinde ses kalitesine önem verenler için birebir olacaktır. Öte yandan tasarım sayesinde sesleri birbirinden ayırmayı kolaylaştırıyor. Böylelikle oyunlar için de avantajlı hâle geliyor. Bu artısı sayesinde oyuncular tarafından da rağbet görebileceğini düşünüyorum.