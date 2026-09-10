Xiaomi'nin 12 GB RAM'li Android Tableti Performans Testine Girdi

Xiaomi'nin yeni tabelti Pad 9 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pad 9 Pro Geekbench'te görüldü. Böylece tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Xiaomi Pad 9 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

2612CRPFFC model numarasına sahip olan Xiaomi Pad 9 Pro, Geekbench testine girdi. Xiaomi'nin en iyi Android tabletleri arasına katılmaya hazırlanan Pad 9 Pro, tek çekirdek testinde 2 bin 75 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 750 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki işlem performansı hakkında fikir veriyor. Bu performans, uygulamaların açılması ve günlük kullanım sırasında cihazın hızlı tepki vermesine katkı sağlayabilir. Tabletin 2 bin 75 puanlık tek çekirdek puanı, güçlü bir işlemci performansına işarete diyor fakat sosyal medya veya internette gezinme esnasındaki akıcılığı tek başına bu puan belirlemez.

Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Çoklu çekirdek testinde alınan 8 bin 750 puan, video düzenleme gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Xiaomi Pad 9 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi'nin yeni tableti gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 3.32 GHz hızınad çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci daha önce Realme Neo 8, OnePlus 15R ve vivo X300 FE dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Xiaomi Pad 9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9 Pro'nun 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 349 TL'ye satılıyor. Pad 9 Pro'nun daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı tablet farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Xiaomi Pad 9 Pro'nun amiral gemisi tabletler arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Tabletin Wuthering Waves gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tablette ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecek.