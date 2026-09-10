iPhone 18 Pro ile Pro Max, Geekbench ve AnTuTu Testinde Ortaya Çıktı

Apple, 9 Eylül 2026'da düzenlediği etkinlikte en yeni modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'i tanıttı. Her iki cihaz da A20 Pro işlemci ile geliyor. A19 Pro'ya kıyasla oldukça büyük gelişme ile kullanıcıları karşılasalar da performans konusunda daha çok detay merak ediliyordu. İlgili modellerin Geekbench ve AnTuTu testlerinde ortaya çıkması ile önemli bir soru işareti daha ortadan kalktı.

iPhone 18 Pro Max, Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Tek Çekirdek Test Puanı 4.612 Çok Çekirdekli Test Puanı 11.819

iPhone 18 Pro Max, tek çekirdek testinde 4.612 puan alırken çok çekirdekli testte ise 11.819 puan aldı. Tek çekirdek performansı, telefonun tek bir çekirdek kullanarak yaptığı işlemlerdeki performansını ortaya koyarken çok çekirdekli puan ise birden fazla çekirdeğin aynı anda çalıştığı süreçteki performansını gösteriyor.

Çok çekirdekli test, telefonun daha çok video düzenleme, yoğun güç tüketen uygulamaların kullanımı ve benzeri işlemler gerçekleştirirken nasıl bir performans ortaya koyacağını anlamak adına oldukça önemli. iPhone 18 Pro Max'in ilk sonuçları ise oldukça yüksek performans göstereceğine işaret ediyor. Tabii, bunlar ilk test sonuçları olduğu için gerçek kullanımdaki performansında bazı farklılıklar olabilir. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım.

Bu arada cihazda 12 GB RAM bulunuyor. Bunun da telefonun birden fazla uygulamanın aynı anda ne kadar rahat kullanılabileceği üzerinde oldukça büyük etkisi var. Cihazın yüksek RAM kapasitesi sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapma, arka planda çok sayıda uygulamayı açık tutma ve dahasına rağmen sorunsuz deneyim elde edilmesini mümkün kılıyor.

iPhone 18 Pro, Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Tek Çekirdek Test Puanı 4.719 Çok Çekirdekli Test Puanı 12.677

Pro Max modeli gibi 12 GB RAM ile gelen iPhone 18 Pro, tek çekirdek testinde 4.719 puan, çok çekirdekli testte ise 12.677 puan aldı. İlginç olan şu ki Pro'nun Geekbench sonucu, Pro Max'ten çok daha yüksek. Bu da hâliyle Pro Max'in daha yavaş olduğunu düşündürebilir ama bu tür testlerin sonucu üzerinde cihazın sıcaklığının, test koşullarının ve dahasının etkili olduğunu unutmamak gerek.

iPhone 18 Pro Max, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

CPU 920 bin 410 GPU 1 milyon 397 bin 374 Bellek 470 bin 245 Kullanıcı Deneyimi 763 bin 44 Toplam 3 milyon 551 bin 73

iPhone 18 Pro Max, AnTuTu testinde 3 milyon 551 bin 73 puana ulaştı. 920 bin 410'u CPU, 1 milyon 397 bin 374'ü GPU, 470 bin 245'i bellek, 763 bin 44'ü ise kullanıcı deneyimi oluşturdu. Kıyaslamak gerekirse iPhone 17 Pro Max'in ortalama AnTuTu puanı yaklaşık 2,28 milyondu. Bu da yeni modelin öncekine göre çok daha yüksek performans sunduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in ilk test sonuçlarını oldukça ilgi çekici buldum. Eğer bu performans satışa sunulan modellerde de benzer olursa bu durum önceki nesle göre ciddi bir performans artışı anlamına gelecektir. Tabii, iPhone 17 Pro'nun diğer modelden daha yüksek çıkması bazıları açısından biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bunun ilk testler olduğunu unutulmaması gerektiğinin unutmamak gerekiyor. Kısa bir sürenin ardından ortaya daha net bir tablo çıkacaktır.