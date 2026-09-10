Gerçekçi Savaş Oyunu Arma 3'te Büyük İndirim! Türkçe Desteğine Sahip

Savaş oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Arma 3 indirime girdi. Böylece gerçekçi oynanış sistemine sahip savaş oyununu uygun fiyata satın almak mümkün oldu. Peki, yıllardır popülerliğini devam ettiren Arma 3 kaç TL'ye düştü?

Arma 3'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Arma 3'ün Gold ve Platinum sürümleri yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Arma 3'ün Gold sürümü 29.99 dolar (1.453 TL) yerine 7.49 dolar (363 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Platinum sürümü ise 49.99 dolardan (2.423 TL) 12.49 dolara (605 TL) düştü. Kampanya 14 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

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Gold sürümde oyunun yanı sıra Apex ve Contact genişletme paketleri, Karts DLC'si, Arma 3 müzikleri ve dijital harita ve taktik rehberi bulunuyor. Platinum sürmünde Gold sürümündekilerin yanı sıra Jets DLC'si, Helikopters DLC'si, Tanks DLC'si, Marksmen DLC'si, Tac-Ops Mission paketi ve Laws of War DLC'si yer alıyor.

Arma 3 Fragmanı

Arma 3 Nasıl Bir Oyun?

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen Arma 3, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla mücadele edebiliyoruz.

Devasa harita üzerinde tank, helikopter, jet ve çeşitli araçlarla operasyonlar yapabiliyoruz. Bir operasyon noktasına helikopterle gitmek veya kilometrelerce yürümek dakikalar alabiliyor. Çok oyunculu modda takım arkadaşlarıyla iletişim çok önemli. Oyunda görevleri tamamlamak için farklı yollar deneyebiliyoruz.

Mod desteği, oyunun en güçlü taraflarından biri. Çok sayıda mod, harita, silah, araç ve tamamen farklı oyun modları bulunuyor. Karakterimizin ağırlığı, taşıdığı ekipman, yorgunluğu ve nefes kontrolü nişan almamızı doğrudan etkiliyor. Ayrıca yatay ve dikeyde çok sayıda farklı siper alma duruşu mevcut. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun 74 Metacritic puanı bulunuyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise "çok olumlu" durumda.

Arma 3'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Dört çekirdekli Intel Core veya AMD Athlon

Dört çekirdekli Intel Core veya AMD Athlon RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 / Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 / Intel HD Graphics 4000 DirectX: 10

Arma 3'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 3 3300X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX: 11

Arma 3 Kaç GB?

Arma 3'ün yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Bunun için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Arma 3'ü daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bence bu oyun, simülasyon türünün başarılı örneklerinden biri. Bu oyun özellikle arkadaşlarla birlikte oynandığında daha keyifli bir oynanış sunuyor. Oyunda helikopterden tanklara kadar çeşitli araçların kullanılabiliyor olması da oyunu oldukça eğlenceli hâle getiriyor.