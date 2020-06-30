Thanos'u Unutun: Avengers, Marvel'ın En Güçlü Kötü Adamı ile Karşılaşacak

Son zamanlarda ana gündemde yer alan yeni tip koronavirüs nedeni ile büyük bir darbe alan sinema sektöründe işlerin pek de iyiye gittiği söylenemez. Şu aşamada bakıldığında salgının kontrol altına alınmasının da sektörel açıdan eskiye dönüş anlamına gelmediğini söyleyebiliriz çünkü halen milyonlarca kişi sinemaya gitmeye soru işaretleri ile yaklaşacaktır. Buna karşın Marvel perde arkasında çalışmalarına devam ediyor gibi gözüküyor ve bazı yeni söylentilere göre yeni yenilmezler filminde Marvel'ın en güçlü kötü adamı sahneye çıkacak. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Marvel'ın En Güçlü Kötü Adamı Kim?

Şu aşamada Avengers ekibinin yeni rakibinin kim olacağını net olarak bilmiyoruz ama kaynaklar Thanos'u tamamen unutturacak bir karakter olduğunu söylüyor. Nitekim Thanos'un da gerçekten güçlü bir düşman olduğunu göz önüne alırsak oldukça sorunlu bir karakter ile karşılaşmamız mümkün gibi gözüküyor.

Yine de bu karakter ile karşılaşacağımız filmin öncesinde hikayenin oturması adına bazı ara filmler görmemiz gerekiyor. Tabii yaşanan salgın dolayısı ile pek çok filmin vizyon tarihi ertelendi ve ertelenmeye de devam edecek. Bu noktada yeni bir Avengers filmi için gerçekten, ama gerçekten, uzun bir süre beklememiz gerekebilir.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avengers ekibinin karşısına çıkacak olan yeni düşman kim olabilir ve bu film ne zaman vizyona çıkar? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.