Take-Two CEO'su Kötü Haber Sinyalini Verdi: GTA 6'nın Fiyatı Ne Olacak?

Take-Two, birçok popüler büyük oyunun fiyatını 60 dolardan 70 dolara çıkaran ilk büyük şirketler arasındaydı. GTA 6’nın 2025 yılında piyasaya çıkacağı duyurulduktan sonra birçok oyuncu, yeni GTA oyununun standart sürümü için 70 dolardan fazla ücret talep edip edemeyeceğini merak etmeye başladı.

CEO Strauss Zelnick'e yakın zamanda GTA serisi için fiyatlandırma politikaları hakkındaki görüşleri soruldu ve Take-Two'nun ürünlerini göz önünde bulundurarak fiyatlandırma konusundaki genel düşüncelerini paylaştı.

GTA 6 ve Diğer Oyunların Fiyatı Ne kadar Olacak?

Sürekli olarak daha fazla içerik sunduklarını ve yakın zamanda büyük bir değer sunmayı hedeflediklerini belirten Zelnick, "Ücretlendirdiğimizden daha fazla değer sunmaya o kadar odaklandık ki ne zaman zaman bir fiyat belirlesek, bunun tüketici için iyi bir şey olduğundan ve deneyimlerimizi fazlasıyla yerine getirdiğimizden emin olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Birçok kişi fiyat politikalarının GTA 6'yı nasıl etkileyeceğini merak ederken Take-Two, GTA+'ın kâr sonuçlarıyla ilgili bir bilgi vermedi ancak GTA Online'ın yıllar içinde büyük bir gelir kaynağı haline dönüştüğünü söyledi.

Ayrıca, GTA VI'nın fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmasa da Take-Two yakın zamanda GTA serisinin fiyatlarını yükseltti. Zamlanan GTA + üyeliği fiyatı %33 ile ayda 6 dolardan 8 dolara çıktı.

Yapılan fiyat artışları, LA Noire'ın hizmete eklenmesiyle birlikte oldu. Rockstar'ın Red Dead Redemption'ı, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition gibi birçok oyun zam listesinde yer alıyor.

Fiyat politikalarıyla ilgili yapılması beklenen değişikler göz öne alındığında eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden, AAA pazarının verimli olmadığını ve büyük oyunların fiyatının 60 dolardan 70 dolara çıkacağını daha önce tahmin ettiğini hatırlatmakta fayda var.