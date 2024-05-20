Cem Yılmaz Müjdeyi Verdi: "GORA 4 GORA" Duyuruldu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz özellikle son günlerde türlü polemiklerle gündeme gelse de sevenleri uzun zamandır yeni bir film haberi almak için merakla bekliyordu.

Cem Yılmaz ise yerli komedi filmleri arasında efsaneleşmiş ve İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra yeni filmini sürpriz bir şekilde duyurdu.

GORA 4 GORA Filmi Geliyor

Cem Yılmaz, G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 filmlerinin devamı olan Gora 4 Gora’yı Netflix platformu üzerinden yayınlanacağını Twitter (X) hesabından paylaştı.

Yeni filmin duyusunu yapan Cem Yılmaz, paylaşımında GORA 4 GORA filminin afişine de yer verdi. Afişte filmin efsaneleşen robotunun ve Garavel Usta’nın yansıması herkesi tekrardan heyecanlandırdı.

Üzgünüm,daha fazla bekleyemem 🌟@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024

Ancak, Garavel Usta’yı canlandıran Özkan Uğur’un, Bob Marley Faruk’u canlandıran Rasim Öztekin’in ve Rendroy karakterini canlandıran Erdal Tosun’un vefat etmiş olması yeni filmde karakterleri kimlerin canlandıracağını merak konusu haline getirdi.

Yeni GORA filmini duyuran Cem Yılmaz, henüz filmin tam konusu ve çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermese de G.O.R.A serisinin dördüncü filmi GORA 4 GORA kesin olarak çekilmeye başlandı.