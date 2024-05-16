Bekleyiş Sona Erdi: Take-Two, Grand Theft Auto VI (GTA 6)'nın Çıkış Tarihini Açıkladı!

Grand Theft Auto VI (GTA 6) için bekleyiş nihayet sona erdi. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, son mali raporunda GTA VI'nın çıkışarihini netleştirdi. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, Keighley bu konuda ne dedi? İşte ayrıntılar..

Grand Theft Auto VI (GTA 6), 2025 Sonbaharında Geliyor

Rockstar Games, uzun süredir Grand Theft Auto VI (GTA 6) konusunda sessizliğini koruyarak serinin hayranlarını meraklandırıyordu. Çıkış tarihiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ve sızıntılar dolaşsa da resmi bir açıklama bir türlü yapılmadı.

Neyse ki daha önce 2025 yılı içerisinde çıkacağı söylenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) çıkış tarihi, Take-Two'nun açıklamasıyla netleşti. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, mali raporunda GTA VI'nın çıkış tarihini "Sonbahar 2025" olarak netleştirdi.

Take-Two, GTA VI'nın ticari başarısı konusunda oldukça iddialı ve oyunun büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Raporda "Rockstar Games'in eşsiz bir eğlence deneyimi sunacağından eminiz ve oyunun ticari etkisine yönelik beklentilerimiz giderek artıyor." ifadesine yer veriliyor.

Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto gibi serilerin yarattığı büyük etkiyi göz önünde bulundurduğumuzda, Take-Two'nun bu iddialı açıklamasının hiç de şaşırtıcı olmadığını söylemek mümkün.

Elbette ki oyunseverler, Rockstar Games'in resmi bir açıklama yaparak tam günü de açıklamasını ve belirsizliğe son vermesini heyecanla bekliyor.