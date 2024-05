Windows 11, Yeni Görünüme Kavuşuyor: Ama Herkes İçin Değil!

Microsoft’un geliştiricilere yönelik yıllık konferansı olan Microsoft Build 2024'ten hemen önce birçok yeni sızındı ortaya çıkarıldı. Bu sızıntılardan birine göre, Windows 11 yeni bir resmi varsayılan duvar kağıdına sahip olacak.

Ancak, Microsoft sızıntılara karşı neler sunacağına dair hiçbir bilgi vermedi ve yüksek çözünürlükteki yeni duvar kağıdını henüz resmi olarak duyurmadı.

Alman teknoloji blogu WinFuture tarafından ortaya çıkarılan sızıntı, dizüstü bilgisayarın birçok açıdan görünen fotoğraflarını ve Windows 11 imzalı Bloom duvar kağıtları serisine eklenen yeni duvar kağıdını içeriyor.

Yeni yapay zeka donanımlı bilgisayarların yeni arka planla birlikte gönderileceğini tahmin eden Neowin, Microsoft'un Windows 11 için yeni masaüstü arka plan efektleri geliştirebileceğini, yeni nesil cihazların yapay zeka özelliklerinden yararlanabileceğini ve simülasyon efektler uygulayabileceğini iddia etti.

New Windows wallpaper that will be flooded on Monday.



From Inside Windows Telegram group pic.twitter.com/DbNuVG6kIA