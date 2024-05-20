Windows 11, Yeni Görünüme Kavuşuyor: Ama Herkes İçin Değil!
Windows 11, sızdırılan bilgilere göre, yapay zeka destekli bilgisayarlara özel olabilecek yeni bir görünüme kavuşacağı iddia edildi. İşte detaylar!
Microsoft’un geliştiricilere yönelik yıllık konferansı olan Microsoft Build 2024'ten hemen önce birçok yeni sızındı ortaya çıkarıldı. Bu sızıntılardan birine göre, Windows 11 yeni bir resmi varsayılan duvar kağıdına sahip olacak.
Ancak, Microsoft sızıntılara karşı neler sunacağına dair hiçbir bilgi vermedi ve yüksek çözünürlükteki yeni duvar kağıdını henüz resmi olarak duyurmadı.
Windows 11’in Yeni Görünümü Nasıl Olacak?
Alman teknoloji blogu WinFuture tarafından ortaya çıkarılan sızıntı, dizüstü bilgisayarın birçok açıdan görünen fotoğraflarını ve Windows 11 imzalı Bloom duvar kağıtları serisine eklenen yeni duvar kağıdını içeriyor.
Yeni yapay zeka donanımlı bilgisayarların yeni arka planla birlikte gönderileceğini tahmin eden Neowin, Microsoft'un Windows 11 için yeni masaüstü arka plan efektleri geliştirebileceğini, yeni nesil cihazların yapay zeka özelliklerinden yararlanabileceğini ve simülasyon efektler uygulayabileceğini iddia etti.
New Windows wallpaper that will be flooded on Monday.— Mario (@cadenzza_) May 18, 2024
From Inside Windows Telegram group pic.twitter.com/DbNuVG6kIA
Ayrıca, bu sızıntılara destek çıkan X kullanıcısı @cadenzza, yepyeni Bloom duvar kağıdı varyasyonunun yüksek çözünürlüklü bir versiyonunu paylaştı.
İddia edilen yenilikler, Windows'un kullanıcı deneyimini daha kişisel ve akıllı hale getirme amacını taşıyor. Yapay zeka entegrasyonları sayesinde kullanıcılar, cihazlarını daha verimli ve etkili bir şekilde kullanabilecekler.
Bilgisayarım Windows 11 Destekliyor mu? (Test Aracı)
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Yeni görünüm ve özelliklerin yanı sıra, Windows 11'de AI destekli özelliklerin nasıl kullanılacağı ve bu yeniliklerin hangi cihazlarda mevcut olacağı da merak konusu.