Yurt Dışından Telefon Getirenlere Kötü Haber: Yeni Yasak Geldi!

İçerisinde bulunduğumuz 2024 yılında IMEI kayıt ücreti 31.692 TL gibi oldukça yüksek seviyede olsa da, yurt dışı telefonlara hala yoğun bir ilgi var. Günümüzde hala ABD başta olmak üzere birçok ülkeden iPhone satın alıp, ülkemize getirip üzerine 31.692 TL vererek kayıt yaptığınızda yine karlı oluyorsunuz.

Yurt Dışından Getirilen İkinci Telefona El Konulacak!

Bu nedenle pek çok insan hala yurt dışından telefon getiriyor ya da seyahat eden tanıdıkları vasıtasıyla telefon getirtiyordu. Hatta bunu bir iş koluna çeviren insanlar bile görmek mümkündü. Ancak bu durum artık değişiyor.

Bildiğiniz üzere yasal olarak bir yolcu beraberinde iki yılda sadece bir yeni telefonu ülkemize sokulabiliyor. Bu kısıtlamayı aşmak birçok kişi için oldukça kolay olsa da, yurt dışından getirilen telefonlar için yeni bir düzenlemeye daha imza atıldı.

Sabah'ın paylaştığı habere göre yurtdışından yolcu beraberinde getirilen ikinci cep telefonunun, gümrük vergisi ödeyerek ülkeye sokulması uygulamasına son verildi. Yeni düzenlemeye göre vatandaş ikinci telefonu hiçbir şekilde ülkeye sokamayacak.

Yani bundan sonra bir tanıdığınız ya da kendiniz için bile olsa ikinci bir cep telefonuna izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak ve yolcu tekrar yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Bu durumdaki cep telefonlarının 3 ay boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi talep edilebilecek.

Uygulamanın yurt dışı telefonlara olan yönelimi azaltarak dolaylı vergi kaybı ve cari açığın önüne geçmek. Ancak asıl merak edilen konulardan biri ise yurt dışından almasa bile yanında birden fazla telefon taşıyan insanlara ne olacağı. Şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok.

Yine de düzenlemenin Türkiye'de kayıtlı birden fazla telefon için geçerli olmayacağını varsaymak mümkün.