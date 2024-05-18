iPhone 17 Slim'e Dair Yeni İddia: En Pahalı iPhone Modeli Olacak!

Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone serisinde öneml yeniliklere imza atacağı ve Plus modelini artık emekliye ayıracağını, bunun yerine ise yeni Slim modelini piyasaya süreceğini daha önce aktarmıştık. Bugün ise yeni Slim modeli ile ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler yeni iPhone 17 Slim'in geçmişteki Plus modellere benzer şekilde konumlandırılacağını, tek farkın ise bu yeni modelin daha ince olmasıyla ilgili olduğu üzerineydi ancak yeni ortaya çıkan detaylar dahası olduğunu gösteriyor.

Bugün yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 17 Slim artık iPhone serilerindeki en üst model olacak ve bu da bu yeni modelin iPhone 17 Pro Max'ten bile daha pahalı olmasına neden olacak. Kısa bir süre önce 13 inç iPad Pro ile şimdiye kadar ürettiği en ince cihazı piyasaya süren Apple, aynı mentaliteyi iPhone'larda da uygulamak istiyor.

iPhone 17 Slim'den Neler Bekleniyor?

Bazı kaynaklar iPhone 17 Slim'i Apple için tasarım dili açısından iPhone X seviyesinde bir sıçrama olarak tanımlıyor ve özellikle son yıllarda yeni bir tasarım anlayışına geçmeyen Apple'ın artık iPhone'larda devrim niteliğinde tasarım değişiklikleri yapmasına ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda yeni Slim modelin kendisinden önceki tüm iPhone'lardan "önemli ölçüde daha ince" olması ve alüminyum bir kasa kullanması bekleniyor.

Elbette söylentiler gün yüzüne çıksa da tasarım henüz kesinleşmedi ve Apple görünüşe göre hâlâ çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Söylentilere göre Dinamik Ada daha küçük olacak ve arka kamera ünitesi ise muhtemelen telefonun ortasına taşınacak. Daha önceki söylentilerde iPhone 17 Slim'in ekranının iPhone 15 Plus'tan daha küçük olacağı söylense de bu rapora göre ekran boyutu henüz net olarak belirlenmiş değil.

Peki sizin iPhone 17 Slim'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.