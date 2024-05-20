iPhone SE 4'ün Akıllı Telefon Pazarını Sarsacak Fiyatı Ortaya Çıktı!

Apple'ın efsanevi iPhone SE serisinin merakla beklenen yeni üyesi iPhone SE 4, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Üçüncü nesil iPhone SE'nin uygun fiyatlı 5G Android telefonlarına karşı verdiği rekabete rağmen, yeni modelin Apple'ın amiral gemisi modellerinden esinlenen önemli güncellemelerle donatılacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

Apple iPhone SE 4 Fiyatı Ortaya Çıktı

Son çıkan raporlar, iPhone SE 4'ün piyasaya sürülmesinin 2024'e ertelendiğini gösteriyor. Apple'ın cihazda daha kapsamlı iyileştirmeler yapmak ve tüketicileri memnun edecek bir fiyatlandırma stratejisi belirlemek için erteleme kararı aldığı düşünülüyor.

Uygun fiyatlı 5G akıllı telefon pazarında büyük beklentiler uyandıran iPhone SE 4'ün, ertelemenin ardından daha güçlü özelliklerle piyasaya çıkması bekleniyor. Son olarak ise telefonun fiyatı ortaya çıktı. Buna göre Apple iPhone SE 4, 429 dolar olacak.

iPhone SE 4 Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

Güncel dolar kurunun 32.21 olduğunu ve ülkemizde satılan akıllı telefonlara uygulanan vergileri göze aldığımızda 429 dolar satış fiyatı olan bir telefonun 28.143,50 TL'den satılacağını söylmek mümkün.

Öğe Hesaplama Sonuç Vergisiz Fiyat 429 dolar x 32,21 TL/dolar 13.821,90 TL Kültür Bakanlığı Payı %1 138,20 TL TRT Bandrolü %12 1.675,20 TL ÖTV %50 7.817,60 TL KDV %20 4.690,60 TL Satış Fiyatı Toplam vergi (14.321,60 TL) 28.143,50 TL

Bütçe dostu Android telefonların hükmünün sona erdiğini söylemek için henüz erken olabilir, ancak iPhone 14'ten ilham alan tasarımıyla 429 dolarlık iPhone SE, fiyat-performans açısından rekabet edilemez gibi görünüyor. Bu yeni model, özellikleri ve fiyatı ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

2022 model 64 GB'lık iPhone SE'nin 2024'teki fiyatı 429 dolar civarındaydı ve yeni modelin bu fiyat seviyesini koruyacağı ya da en fazla %10'luk bir artışla piyasaya sürüleceği öngörülüyor. Bu bilgi, X platformu üzerinden bir kullanıcı tarafından paylaşıldı ve bu tahmin, birçok saygın yayının da güvenilir bulduğu bir kaynak tarafından destekleniyor.

En kötü senaryoda bile, iPhone SE 4'ün 2025'te 499 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Bu, iPhone SE 3'ten çok daha büyük ve gelişmiş bir cihaz için oldukça uygun bir fiyat. Bu fiyat politikası, Google'ın Pixel 8a ve muhtemelen Pixel 9a gibi modellerinin, Apple'ın yeni bütçe dostu iPhone'u ile rekabet etmesini zorlaştıracak.

Bazı kaynaklar, yeni iPhone SE'nin piyasaya sürülme tarihini henüz belirlemediğini belirtiyor. Ancak, yeni modelin Face ID teknolojisi gibi bazı önemli yükseltmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Özelliklerine gelince, yeni iPhone SE 4 modelinin şu özellikleri içerebileceği söyleniyor:

A15 Bionic işlemci: Günlük görevleri yerine getirmek için daha yeni bir işlemci.

6,1 inçlik OLED ekran: Daha büyük ve daha iyi görünümlü bir ekran.

Face ID teknolojisi: Daha güvenli bir kullanıcı kimlik doğrulama sistemi.

Wi-Fi 6 bağlantısı ve Bluetooth 5.3 desteği: Daha hızlı ve güvenilir bağlantılar.

USB Type-C bağlantı noktası: Daha hızlı veri transferi sağlar.

Pil ömrü ve şarj hızları: Daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı.

Bu özellikler, yeni iPhone SE'nin rakipleriyle rekabet edebilmesi için önemli olacak. Ayrıca Apple'ın bu modeli uygun fiyatlı tutma hedefiyle çalışması bekleniyor.