TikTok'un Ne Kadar Satılacağı Ortaya Çıktı: Algoritma Hariç Bedel Dudak Uçuklattı!

TikTok'un ABD ve Avrupa'da varlığını sürdürebilmesi için bir Amerikan şirketi tarafından satın alınması şart. Bu nedenle dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri yakın zamanda rekor bir ücrete satışa çıkabilir.

Ancak potansiyel alıcılar, yüksek bedeller ödeyecek olmalarına rağmen platformun asıl cazibe kaynağı olan algoritmaya erişemeyecek gibi duruyor. İşte ayrıntılar...

Tiktok Neden Satılıyor?

TikTok'un değerinin büyük kısmını oluşturan ve popülaritesinin temelini atan algoritma, potansiyel alıcılar için kilit bir nokta haline geldi. YouTube gibi rakip platformlardan farklı olarak, TikTok'un kullanıcı deneyimi tamamen algoritma tarafından yönlendiriliyor. Bu, içerik oluşturucuların ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir video akışı sunarak dikkatlerini çekiyor.

Ancak, algoritmanın güvenliği ve TikTok'un başarısındaki önemi, satış müzakerelerinde merkezi bir konu haline geldi. Çin hükümetinin algoritmanın yabancı bir alıcıya satılmasına karşı çıkmasıyla, potansiyel alıcılar bu kritik bileşenin elde edilmesinde zorluklarla karşılaşıyorlar.

Frank McCourt ve eski Hazine Sekreteri Steven Mnuchin gibi güçlü isimler, TikTok'un potansiyel alıcıları arasında öne çıkıyor. Ancak, 100 milyar dolarlık tahmini değerine rağmen, algoritmanın satışıyla ilgili belirsizlikler, TikTok'un satın alınmasını zorlaştırabilir. Finansal danışmanlar dahil edilirken, bu anlaşmanın tamamlanması için önemli engellerle karşılaşılabilir.

Algoritmasız TikTok'un sadece temel bir marka adı ve uygulama olması, bu anlaşmanın aslında milyarlarca dolara değip değmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.