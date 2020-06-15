AVM'lerden Vaka Haberleri Geliyor! İşte Açıklama

AVM'lerin açılmasının ardından vaka haberlerinin gelmeye başladığı açıklandı. AVM'lerde koronavirüs vakaları görülüyor! Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM'lerden vaka haberlerinin gelmeye başladığını duyurdu.

AVM'lerden Vaka Haberleri Yağmur Gibi Geliyor

Cumhuriyet tarafından aktarılan habere göre, Haydar Özdemiroğlu, kritik tarihin 15 haziran olduğunu ve çeşitli kentlerdeki AVM’lerden yağmur gibi vaka haberleri geldiğini açıkladı. Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ile Bodrum'daki AVM ve büyük mağazalardan koronavirüs vaka haberleri aldıklarını paylaştı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Sendikamıza koronavirüs vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağaza da ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM’lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM’lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan koronavirüs rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır."

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.807'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 717, toplam entübe hasta sayısının ise 290 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 151.417 olarak açıklandı.