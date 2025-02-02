ABD'nin Ardından Avrupa Birliğinden de Yeni Gümrük Düzenlemesi: Pek Çok Ürün Yasaklanabilir!

Ticaret dünyası, Donald Trump'ın tekrardan ABD başkanı olması ile birklikte beklemedik gelişmelere sahne olmaya başladı. ABD başkanı, geçtiğimiz günlerde Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilecek mallara ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise yeni bir gümrük düzenlemesi Avrupa Birliği'nden gelmek üzere.

Aktarılanlara göre yeni düzenleme özellikle de Amazon ve Temu gibi büyük e-ticaret platformlarına odaklanacak. AB, bu platformlar üzerinden gelen pek çok ürünlerin vergi muafiyetini kaldırarak gümrük kontrolünden geçmesini sağlayacak.

Amazon ve Temu'dan Alınan 150 Euro Altı Ürünlerde Vergi Muafiyeti Kaldırılıyor

Avrupa medyasından gelen haberlere göre, Avrupa Birliği komisyonunun hazırladığı yeni gümrük reformu, özellikle Temu, Shein ve Amazon gibi online alışveriş devlerin Avrupa'daki satış stratejilerini derinden etikleyecek. Zira yeni düzenleme ile birlikte AB'nin bu platformları tehlikeli ya da yasadışı ürünlerden daha çok sorumlu tutacağı bildiriliyor.

Peki bu nasıl sağlanacak? Bilmeyenler için Avrupa'da online alışveriş yapan tüketiciler, satın aldıkları ürünler için birer ithalatçı olarak kabul görüyor. Ancak AB'nin hazırladığı yeni reformda, bu sorumluluk artık tamamen e-ticaret platformlarının üzerinde olacak. Bu da yasa dışı veya tehlikeli bir ürünün Avrupa'ya satılışı sonrasında verilecek tüm cezayı platformların üstleneceği anlamına geliyor.

Avrupa Birliği, bu yeni anlayış ile birlikte e-ticaret platformlarının, ithal edilen ürünle için gümrük ve diğer vergileri tahsil etmek, ürünlerin AB kurallafına uygunluğunu sağlamak için gümrük kontrollerini sıklaştıracak. Bu bağlamda yeni reformla beraber daha öncesinde 150 euronun altında satılan ürünlere getirilen vergi muafiyetini kaldırarak bu ürünlerin de gümrük kontrolünden geçmesini sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...