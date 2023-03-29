Akıllı Telefonlardaki Gümrük Ücreti Artışı Yürürlükten Kaldırıldı

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar kapsamında Ticaret Bakanlığı iznine tabi olarak ithal edilen telefonların gümrük fiyatlandırması, 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı. Bugün bu karardan geri adım atıldı.

Buna göre Ticaret Bakanlığı izni kapsamında ithal edilebilecek cep telefonları için belirlenen gümrük ücreti, yeniden 200 dolar altı olarak belirlendi.

Bir Süre Daha Akıllı Cep Telefonlarında Artış Yaşanmayacak!

Gümrük ücreti düzenlemesinin ardından akıllı telefon sektöründe büyük bir zam endişesi başlamıştı. Limitin 350 dolara çıkarılmasıyla birlikte vergisiz fiyatı 4000 TL olan bir telefonun en az 2500 TL zamlanması bekleniyordu.

Ancak karardan geri adım atılmasıyla birlikte en azından yakın bir süreç için gümrük ücreti artışı kaynaklı telefon piyasasında hareketlenme beklenmiyor.