Avrupa Birliği'nin Yıllar Önce Apple'a Açtığı Dava Sonuçlandı: Milyarca Euro Para Cezası Ödeyecek!

Avrupa Birliği ve Apple arasında yaşanan mahkeme davaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Apple'ın İrlanda'daki vergi düzenlemelerine aykırı davranması nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, ABD merkezli teknolohji devini tarihi bir para cezasına çarptırdı. Detaylar haberde.

Apple, İrlanda'ya 13 Milyar Euro Vergi Cezası Ödeyecek!

Bilmeyenler için Avrupa Komisyonu, 2014 yılında Apple'a yönelik bir dava açtı. Komisyon'a göre Apple, İrlanda'da "yasa dışı" vergi avantajları elde etmiş, üstelik bunu tam 20 yıl boyunca sürdürmüştü. Şirkete açılan dava ilk olarak 2016 yılında Apple alehine sonuçlamış, karar Apple tarafından temyize götürülmüştü. Kısa bir süre önce alınan yeni bir karar ile Apple tekrardan suçlu bulundu.

Gelinen son noktada Apple, İrlanda'da yaptığı vergi usülsüzlükleri nedeniyle 13 milyar euro değerinde vergi cezasına çarptırıldı. Markanın merakla beklenen iPhone 16 lansmanının hemen ardından gelen karar, Apple hisselerinde düşüşe yol açtı. Şirketin hisseleri, büyük etkinliğe rağmen piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 kadar geriledi. Apple yönetiminin henüz konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim.

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