Avrupa Birliği'nden Dudak Uçuklatan Yapay Zeka Yatırımı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklama ile birlikte yapay zeka teknolojilerine yönelik yapılacak yatırım bedeli duyuruldu.

Milyarlarca Euro Yatırım Yapılacak

Yapay zeka günlük hayatımızın pek çok alanında kendisine yer edinmeye başladı ve hem kişilerin hem de şirketlerin hayatını kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yapay zeka alanında Avrupa'ya hız kazandırmak istiyoruz ve her yıl yapay zeka alanında 20 milyar avroluk yatırım çekmeyi planlamaktayız." dedi. Güncel durumda sağlık, tarım, ısınma gibi çeşitli sektörlerde yapay zekanın kullanıldığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Leyen, bunun AB iklim hedefleri yönünde de katkı sağladığını söyledi.

Güncel kur üzerinden çevirirsek 20 milyar euro tutarındaki bu yatırımın 132 milyar TL ettiği sonucuna ulaşıyoruz.

Buna ek olarak yapay zekanın insan kontrolü ile ilerlemesi gerektiğini söyleyen Leyen, "Yapay zeka insanlara hizmet etmeli ve her durumda insan haklarına uygunluk göstermeli. Bu nedenle kritik kararlar yapay zekaya değil insanlara bırakılmalı ve insanlar tarafından alınmalı." diye ekledi.

Peki siz Avrupa Birliği tarafından atılan bu adım hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.