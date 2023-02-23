Avrupa Birliği'nden Çalışanlara TikTok Yasağı!

TikTok'un davalar ve yasaklardan başı bir türlü kurtulmuyor. Son olarak tüm uygulama mağazalarından kaldırılması yönünde senatör Michael Bennet'ten karar çıkmasının ardından, şimdi ise Avrupa Birliği Komisyonu çalışanlarının TikTok kullanmasını istemiyor.

TikTok, üç yılı aşkın bir süredir, uygulamasını ABD'de işletmeye devam etmek için başta Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) olmak üzere federal hükümetle müzakerelerde sıkışıp kalmıştı. Trump yönetiminden bu yana TikTok, uygulamanın ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceğinden korkan milletvekillerinin artan incelemeleriyle ve baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Senatosunun Ardından AB Komisyonu da TikTok'u Yasakladı

Politico'dan aktarılan bugünkü yeni gelişmeye göre birliğin yürütme organı olarak faaliye gösteren Avrupa Birliği Komisyonu, çalışanlarına tamamen güvenlik endişelerinden kaynaklı bir şekilde TikTok kullanımını yasakladı. Sabah saatlerinde bütün komisyon çalışanlarına bildirilen kararda, işle ilgili herhangi bir kurumsal uygulama yüklü tüm cihazlarda TikTok barındırılamayacak.

Yakın süreçte Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir karar alması beklenirken, Çinli teknoloji şirketine ait TikTok'un ulusal güvenlik endişeleriyle savaşının ne kadar daha süreceği ve bu savaşı kazanıp kazanamayacağı meçhul.