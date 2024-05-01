Xiaomi, Messi'nin Dünya Kupası'na Adanan Redmi Note 13 Pro+ 5G'yi Duyurdu

Lionel Messi, kuşkusuz tüm zamanların en büyük futbolcusu. Daha bir çocukken başlayan profesyonel kariyerine sayısız gol ve kupa sığdıran efsane isim, son olarak bu eşsiz başarıyı 2022'de Dünya Kupası ile taçlandırdı. Elbette ki tüm dünyanın ortak olduğu bu coşkuya akıllı telefon üreticileri de sessiz kalmadı. Son olarak Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ modelinin World Champions (Dünya Şampiyonları) sürümünü çıkardı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Dünya Şampiyonları (World Champions) Sürümü Neler Sunuyor?

Redmi Note 13 Pro+, kuşkusuz Xiaomi'nin son yıllarda tanıttığı en dikkat çeken telefonlardan biri. MediaTek Dimensity 7200'den gücünü alan telefon, tüm dünyadaki fiyat/performans tutkunlarının gözdesi. Şimdi ise Çinli üretici bu telefonun çok daha özel bir sürümü ile karşımızda.

Arjantin ve Messi tutkunlarına adanan telefon, teknik özellikleriyle 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan herhangi bir Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ modelinden farksız. Ancak tasarımı tamamen yenilenmiş durumda. Cihaz, Arjantin Milli Takımı'nın renkleri olan mavi, beyaz ve altın sarısını benimsemiş durumda.

Arrkasında Arjantin logosu, milli takım formasını andıran çizgileri ve üzerin altın sarısıyla yazılım 10 sayısıyla dikkat çekiyor. Buradaki 10, yaşayan efsane Lionel Messi'ye ithaf edilmiş durumda. Söz konusu tasarım dili şarj adaptöründe, şarj kanblosunda ve hatta SIM kart tepisisini çıkarmaya yarayan iğnede bile kendini gösteriyor.

Üstelik Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Dünya Şampiyonları sürümü sahip olduğu tasarıma ek olarak arayüz konusunda da özel bir deneyim sunuyor. Uygulama ikonları, duvar kağıdı ve kontrol merkezi gibi alanlar da Arjantin Milli Takımı renkleriyle özelleştirilmiş durumda. Ne yazık ki bu eşsiz telefonu şimdilik satın almak pek de mümkün değil.

Cihaz, 15 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan'da satışa çıkacak. Fiyatı ise 37,999 INR yani yaklaşık 455 $ / 425 € olacak. Türkiye'den satın almak isteyen koleksiyonerlerin ve Messi tutkunlarının ise bir şekilde kendi çabalarıyla ithal etmesi gerekecek. Telefonun sahip olduğu özellikler ise şu şekilde:

Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri