Snapdragon İşlemci, 8 GB RAM ve Fazlası: Samsung Galaxy F55 5G Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Samsung, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu sayede her bütçeye uygun ürüne sahip olan şirket, özellikle fiyat/performans oranı yüksek modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki hamlesi ise popüler F serisine Galaxy F55 5G adında yeni bir üye kazandırmak.

Samsung'un bir süredir Galaxy F55 5G isimli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi ise bu telefonun tasarımı ve sahip olduğu teknik özellikler ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy F55 5G özellikleri, fiyatı ve muhtemel çıkış tarihi.

Samsung Galaxy F55 5G Tasarımı

Merakla beklenen Samsung Galaxy F55 5G, kuşkusuz tasarımı ve özellikleri ile 2024'ün en çok dikkat çeken modellerinden biri olacak. İlk olarak tasarımına baktığımızda alışılmışın dışında bir görünüme sahip olduğunu fark ediyoruz. Bİldiğiniz üzere günümüzde çoğu telefonun arka paneli cam ya da cam görünümlü plastikten oluşuyor.

Samsung Galaxy F55 5G ise bunun yerine günümüzde pek de görmeye alışık olmadığımız deri bir arka panel ile geliyor. Ayrıca sahip olduğu dikiş detayları sayesinde sıradan çizgilerin dışına çıkmayı başarmış gibi görünüyor. Her modeliin birbirine benzediği pazarda farklı bir tasarım görmenin ferahlatıcı olduğunu da söyleyebiliriz.

Ayrıca deri çizilme ve kırılma gibi sorunlara da sahip olmayacağı için kılıf kullanmayı seveyenler için doğal bir koruma sağlayacak. Kesin bir bilgi olmamakla beraber Samsung'un bu modelde suni deri kullandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle bu tip hassasiyetleri olan kullanıcıların endişe etmesini gerektirecek bir şey yok.

Samsung Galaxy F55 5G Özellikleri

Samsung Galaxy F55 5G (SM-E556B), özellikleri ile de en az tasarımıyla olduğu kadar ilgi geçekecek gibi duruyor. Telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1işlemcisinden alacak. GPU olarak ise Adreno 644'e sahip olacak. Böylelikle hem günlük işlerde hem de oyunlarda akıcı bir performans sunacak.

Sızıntılar cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Ancak son zamanlarda neredeyse çıkan her telefonda gördüğümüz üzere sanal RAM özelliğine sahip olacağını varsayarsak bu kapasitenin artırılabileceğini söyleyebiliriz. Kutudan ise Android 14 işletim sistemiyle birlikte çıkacak.

Ne yazık ki Samsung Galaxy F55 5G özellikleri hakkında daha fazla bilgimiz yok. Ancak bunun kısa süre önce Çin'de çıkan C55'in global versiyonu olduğuna dair bilgiler var. Eğer bunlar doğruysa telefonun diğer özellikleri ise şu şekilde olacak:

Ekran: 6.7 inç FHD+ 120Hz AMOLED

RAM: 12 GB'e kadar

Depolama: 256 GB

Batarya: 5,000mAh, 45W hızlı şarj

Kameralar: 50 MP ön kamera, 50 MP (ana, OIS ile) + 8 MP (geniş açı) + 2 MP (makro) üçlü arka kamera

Diğer Özellikler: Çift hoparlör, NFC, ekran altı parmak izi tarayıcı, One UI 6.1 tabanlı Android 14

Samsung Galaxy F55 5G'nin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak cihazın yakın zamanda Hindistan'da tanıtılacağı biliniyor. Belirsiz olan tek şey ise Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı. Ancak cihazın 400 $ altında olacağını varsayarsak bu ihtimalin yüksek olduğunu söylemek mümkün.