Dakikalar İçinde %100 Şarj: Moto X50 Ultra Yakında Geliyor!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca marka, çıkardıkları yüzlerce farklı modelle pazar payını artırmak ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için kıyasıya yarışıyor. Söz konusu şirketlerden biri olan Motorola ise, bu mücadelede öne çıkmak için adeta "fantastik" akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkıyor.

Görünüşe göre bu modellerin en yenisi ise Moto X50 Ultra olacak. Son olarak ortaya çıkan sızıntılar, bize merakle beklenen telefonun bazı teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. İşte Motorola Moto X50 Ultra özellikleri.

Motorola Moto X50 Ultra Özellikleri

Akıllı telefonlar tanıtılmadan önce pek çok farklı ülkede pek çok farklı sertifikasyon sürecinden geçiyor. Örneğin ülkemizde de zaman zaman bazı modelleri e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülemek mümkün. Benzer bir süreç Çin'de yaşanıyor. Bu doğrultuda Motorola, Moto X50 Ultra için 3C sertifikası aldı.

Sertifika şu ana kadar sadece iddiadan ibaret olan telefonu doğrularken, birkaç özelliği de ortaya çıkardı. Bunlardan en dikkat çekeni kuşkusuz 125W kablolu şarj özelliği oldu. Telefonun 4.500 mAh büyüklüğünde bir pille geleceğini göz önünde bulundurduğumuzda bu ortalama 20-30'da 0'dan 100'e şarj dolumu anlamına geliyor.

Ne yazık ki sertifika bize bu kouda başka bilgi vermiyor. Ancak daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Motorola Moto X50 Ultra'da Qualcomm'unn Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinin kullanılacağını gösteriyor. Telefonun muhtemel diğer özellikleri ise şu şekilde:

6,7 inç kavisli pOLED ekran

1.5K çözünürlük

2.500 nits pik parlaklık

144Hz yenileme hızı

En fazla 16GB RAM ve 1TB depolama alanı

4.500mAh pil

50W kablosuz şarj desteği ve 10W kablosuz güç paylaşımı

Üçlü arka kamera kurulumu: 50MP ana sensör, 64MP periskop lens ve 50MP ultra geniş açılı lens

Gelen bilgiler bizlere bu telefonun kısa süre önce tanıtılan Edge 50 Ultra'nın bir varyasyonu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ülkemizde ya da globalde satışa çıkması beklenmiyor. Ancak akıllı telefon üreticilerinin stratejeleri doğrultusunda farklı kararlar alabileceğini hatırlatmakta fayda var.