Sular Durulmuyor: Avrupa Birliği X'e Soruşturma Açtı!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB), İsrail – Hamas savaşı ile ilgili Elon Musk'a uyarıda bulundu. X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yapılan terör ve şiddet içerikli paylaşımların kaldırılmasını söyledi.

Bunun üzerine X CEO'su Linda Yaccarino, uyarıları dikkate aldıklarını ve birçok hesabı kapattıklarını açıkladı. Ancak görünen o ki Avrupa Birliği için bu yeterli olmadı. Şimdi ise soruşturma başlattı. İşte haberimizin devamı...

X'i Yakın Takibe Alıyor!

Avrupa Birliği, dezenformasyon amaçlı paylaşımlara yol açtığını düşündüğü için tabiri caizse X'i yakın takibe alıyor. Bu sebeple şirketin Digital Services Act (DSA) kurallarına uyup uymadığını incelemek adına soruşturma başlattı.

AB'den gelen açıklamaya göre soruşturmanın açılmasına “Komisyon servisleri tarafından yasa dışı içerik ve dezenformasyonun, özellikle de terörist ve şiddet içerikli içeriklerin ve nefret söyleminin yayıldığı iddialarına ilişkin işaretler” nedeniyle karar verildi.

AB müfettişleri, şirketin kriz durumunda geçerli olan protokollerini 18 Ekim'e kadar komisyona sunmasını istedi. Talep edilen diğer bilgileri ise 31 Ekim 2023'e kadar sunması gerektiğini açıkladı.

X, eğer AB'nin isteklerini yerine getirmezse periyodik cezalarla karşı karşıya kalabilir. Financial Times'a göre X, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında soruşturmadan geçen ilk şirket oldu.

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