Elon Musk “Çocuk Yapın” Çağrısında Bulundu: Peki Neden?

Elon Musk, İtalya'da katıldığı bir etkinlikte, çocuk sahibi olmanın önemine vurgu yaparak, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için yeni nesillerin yaratılması gerektiğini söyledi.

Elon Musk Demografi ve Çevre İçin Çağrıda Bulundu!

İş insanı doğum oranlarının düşük olduğu İtalya'da yatırım yapmanın olumlu olduğunu ancak daha fazla çocuğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Musk; göç sorununu demografik düşüşü çözmek için yeterli olmadığını ifade ederek tüm insanlara ve hükümet liderlerine çağrıda bulunarak ''Yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olun" dedi. Legal göçün artırılması gerektiğini savundu ancak bu sürecin bir onay süreciyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre konusunda da konuşan Musk sürdürülebilir bir dünyaya olan inancını dile getirirken, kısa vadede çevrecilik konusunda abartıldığını düşündüğünü belirtti.

Orta vadede petrol ve doğal gazın şeytanlaştırılmaması gerektiğini savunan Musk çevreci gençlerin umutlu olmaları gerektiğini vurguladı.

Elon Musk'ın sözleri, İtalya'nın demografik sorunlarına ve çevresel meselelere dair bakış açısını yansıtarak yeni nesillerin önemini vurgulayan bir perspektifi ortaya koydu.