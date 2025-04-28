Avrupa’da Elektrik Krizi: Büyük Kesinti Hayatı Durma Noktasına Getirdi!

Başta İspanya ve Portekiz ve Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi büyük çaplı bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldı. Kesintiler nedeniyle günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının devre dışı kalmasıyla birlikte şehirlerde kaos yaşanırken, yetkililer sorunu çözmek için seferber oldu.

Avrupa'da Elektrik Şebekesi Çöktü!

İspanya’nın elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, ülke genelinde yaşanan kesintinin ardından acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi. Tüm kaynakların sorunun çözümüne yönlendirildiği açıklandı. Kesintinin Portekiz’de de etkili olduğu bildiriliyor.

#SONDAKİKA | İspanya, Fransa ve Avrupa ülkelerinde elektrik kesintisi yüzünden büyük trafik sıkışıklığı yaşanıyor.



Trafik ışıklarının çalışmadığı aktarılıyor.pic.twitter.com/aBKSBtr3ql — BPT (@bpthaber) April 28, 2025

Elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının çalışmaması, başta Madrid ve Barcelona olmak üzere büyük şehirlerde uzun kuyruklara yol açtı. Sürücüler, kavşaklarda düzensiz ilerlemeye çalışırken, yetkililer vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kesintinin arkasındaki teknik arızanın kaynağı henüz açıklanmadı. Uzmanlar, bölgesel bir şebeke hatası veya aşırı yüklenme ihtimali üzerinde duruyor. İspanyol yetkililer, en kısa sürede normale dönüş sağlanacağını ifade etti.