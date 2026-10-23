Yerden Yere Vurulan Marvel's Wolverine Eylül 2026'nın En Çok Satan Oyunu Oldu

Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Wolverine, ABD'de Eylül 2026'nın en çok satan oyunu oldu. Pazar araştırma şirketi Circana'nın 22 Ekim 2026'da paylaştığı verilere göre oyun, Sony'nin yayımladığı yapımlar arasında Helldivers 2'den bu yana en yüksek çıkış ayı dolar satışına ulaştı ve PS5 satışlarını da yukarı taşıdı.

Wolverine Eylül Listesinde Hangi Oyunları Geride Bıraktı?

Circana'nın listesi, 30 Ağustos ile 3 Ekim 2026 arasındaki 5 haftalık dönemde yapılan fiziksel ve dijital tam oyun satışlarını dolar bazında sıralıyor; mobil oyunlar ve dijital eklentiler hesaba katılmıyor. 15 Eylül 2026'da yalnızca PS5 için çıkan Wolverine, bu dönemin 19 gününde satışta kalmasına karşın ağustosun lideri NBA 2K27'yi 2. sıraya indirdi.

Listede 3. sırayı EA Sports FC 27, 4. sırayı Fire Emblem: Fortune's Weave, 5. sırayı da The Blood of Dawnwalker aldı; ilk 10'daki oyunların 8'i eylülde çıkan yeni yapımlardan oluştu. Circana'nın video oyunları direktörü Mat Piscatella, Wolverine'in Şubat 2024'te çıkan Helldivers 2'den bu yana Sony yayıncılığındaki bir oyunun çıkış ayında elde ettiği en yüksek tam oyun dolar satışını yaptığını belirtti.

Bu karşılaştırmada platform farkı da var. PS5 ile aynı gün PC'de de çıkan Helldivers 2'nin ABD'deki çıkış ayı satışlarının yüzde 60'a yakını, Circana'nın o dönemki verilerine göre Steam'den gelmişti. Wolverine'i ise yalnızca PS5 sahipleri satın alabiliyor.

Wolverine, yılbaşından bu yana tutulan listeye de 2026'nın en çok satan 11. oyunu olarak girdi. 4 Ocak ile 3 Ekim 2026 arasını kapsayan bu listede NBA 2K27, aylarca zirvede kalan Resident Evil Requiem'in satışlarını geçerek yılın en çok satan oyunu oldu. Sony ve Circana, Wolverine'in kaç kopya sattığını ve ne kadar gelir elde ettiğini paylaşmadı; Circana'nın listesi adede göre değil dolar satışına göre sıralanıyor.

Eleştirmenler Wolverine İçin Ne Dedi?

Wolverine'in inceleme puanı, Insomniac'ın önceki oyunlarının gerisinde kaldı. İnceleme yasağının kalktığı gün 77 olan Metacritic puanı, 23 Ekim 2026 itibarıyla 153 incelemeyle 75'e indi. Metacritic bu puanı "genel olarak olumlu" sınıfında gösteriyor ve incelemelerin 93'ünü olumlu, 55'ini karışık, 1'ini olumsuz sayıyor. Oyuncuların verdiği 5 bin 777 oyla oluşan kullanıcı puanı 6,7'de kalıyor.

Eleştirmenler oyunun görselliğini, sert çatışmalarını ve yaklaşık 15 saatlik derli toplu süresini överken tekrara düşen dövüş sistemini, doğrusal yapısını ve öngörülebilir hikâyesini eleştirdi. Stüdyonun PS5 döneminde çıkardığı Miles Morales 85, Ratchet & Clank: Rift Apart 88, Spider-Man 2 de 90 almıştı. Bu tabloda Wolverine, Insomniac'ın bu konsol neslinde 85'in altında puan alan ilk oyunu oldu.

PS5 Büyürken Pazarın Geneli Neden Küçüldü?

ABD'de donanım harcaması bir yılda yüzde 12 artarak 362 milyon dolara çıktı. PS5, dolar satışlarını yüzde 43, adet satışlarını yüzde 22 artırarak iki ölçüde de ayın lideri oldu ve Sony'nin donanımdaki dolar payı Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Piscatella'nın paylaştığı verilere göre ayın en çok satan aksesuarı da Wolverine temalı sarı DualSense oldu.

Piscatella'nın bir yanıtında verdiği bilgiye göre PS5'in haftalık satışı, Wolverine'in çıktığı ve 19 Eylül 2026'da kapanan haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 70'in üzerinde arttı. Circana'nın 13-19 Eylül günlerini kapsayan bu haftası, oyunun ilk 5 gününü içeriyor. Piscatella ağustos sonu ve eylül başındaki 2 haftada görülen, yüzde 20'nin altında kalan artışları ise büyük olasılıkla GTA 6 tanıtımına bağladı.

Dolar bazındaki büyümenin bir bölümü fiyat artışından geliyor. Circana'nın verisinde PS5'in ABD'deki ortalama satış fiyatı bir yılda 551 dolardan 646 dolara, Xbox Series'inki 497 dolardan 663 dolara, Switch 2'ninki 486 dolardan 498 dolara yükseldi. Toplam donanım adet satışı yüzde 3 geriledi; Xbox Series konsollarında adet kaybı yüzde 27'yi, Switch 2'de yüzde 14'ü buldu.

Xbox konsolları adet bazında tüm zamanların en düşük eylülünü yaşadı, bir önceki dip de Eylül 2025'teydi. Pazarın içerik, donanım ve aksesuardan oluşan toplam harcaması yüzde 1 düşüşle 4 milyar 756 milyon dolarda kaldı, yılbaşından bu yana kayıp yüzde 3'e ulaştı. Mobil dışı abonelik harcaması Şubat 2024'ten bu yana ilk kez yıllık bazda düşerek yüzde 5 geriledi, aksesuar harcaması yüzde 10 arttı.

Circana'nın ekim verileri Call of Duty: Modern Warfare 4'ün çıkışını kapsayacak. 19 Kasım 2026'da çıkacak ve çıkış fragmanı yayımlanan GTA 6 da konsol satışlarını kasımda yeniden hareketlendirebilir.

Wolverine Türkiye'de Kaça Satılıyor?

PlayStation Store Türkiye, Marvel's Wolverine'i Standart Sürüm için 3.449 TL, Digital Deluxe için 3.849 TL fiyatla satıyor. Oyunun Türkiye fiyatı haziranda ön siparişle belli olmuştu ve 23 Ekim 2026 itibarıyla aynı seviyede duruyor, mağazada indirim de yok. ABD'deki 69,99 dolarlık fiyat, güncel kur ile birlikte 3 bin 473 TL'ye denk geliyor.

Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor; ses ve ekran dilleri arasında Türkçe seçeneği yok. Türkiye'deki mağaza sayfasında oyun, Avrupa'nın derecelendirme sistemi PEGI'de 18 yaş sınırıyla listeleniyor. Sony, çıkış tarihini şubatta paylaştığı oyun için bir PC sürümü duyurmadı.

Editörün Yorumu

Wolverine'in eylül tablosundan çıkardığım sonuç, Insomniac ölçüsünde zayıf kalan 75 puanın güçlü bir Marvel lisansı karşısında satışları frenlemediği. Buna karşın PS5'teki yüzde 43'lük büyümenin bir kısmının konsolun bir yılda yüzde 17 pahalanmasından geldiğini de unutmamak gerek. Türkiye'de 15 saatlik bir macera için 3.449 TL ödemeden önce ilk indirimi beklemek daha akıllıca olur; fiyat ön siparişten bu yana hiç değişmedi.