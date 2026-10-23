Resident Evil 2 İçin Büyük İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Resident Evil 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. Peki, dedektiflik oyunu ne kadar fiyata satılıyor? İşte kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil 2, Steam'de yüzde 80 indirimle birlikte 29.99 dolar (1.491 TL) yerine 5.99 dolar (297 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
- Kampanya 3 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
- Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 2, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Resident Evil 2 indirime girdi. Böylece Capcom tarafından geliştirilen korku oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, çok sevilen Resident Evil oyunu kaç TL'ye satılıyor?
Resident Evil 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Steam'de Resident Evil 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan Resident Evil 2'nin standart sürümü kampanya kapsamında 29.99 dolar (1.491 TL) yerine 5.99 dolar (297 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 3 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
89 Metacritic puanına sahip olan oyunun Deluxe sürümü de yüzde 80 oranında indirime girdi. Deluxe sürümü kampanya kapsamında 37.49 dolardan (1.864 TL) 7.49 dolara (372 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra çeşitli DLC yani indirilebilir içerikler de yer alıyor.
Resident Evil 2 Fragmanı
Resident Evil 2 Nasıl Bir Oyun?
Korku türündeki Resident Evil 2, en iyi zombi oyunları arasında yer alıyor. Üçüncü kamera açısıyla oynanan yapımın hikâyesi, zombi salgınının yayıldığı Raccoon City'de geçiyor. Leon ve Claire, salgının ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. İki karakterin hikâyesi farklı ilerliyor ve her biri olaylara kendi açısından yaklaşıyor.
Oyun kaliteli grafiklere ve oldukça başarılı ses tasarımına sahip. Karakterlerin yüz ifadeleri, zombilerin görünüşleri, ortamların ışıklandırması ve detaylı mekân tasarımları çok başarılı. Karanlık bir koridordan gelen sesler veya aniden karşımıza çıkan bir düşman, oyunun korku atmosferini güçlendiriyor. Müzikler de özellikle tehlikeli anlarda gerilimi artırıyor.
Resident Evil 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 460
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
Resident Evil 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Resident Evil 2'nin serinin en iyi oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Oyun kaliteli grafiklere ve oldukça başarılı ses tasarımına sahip. Ayrıca oyun yalnızca korkuya odaklanmıyor. Bunun yanı sıra keşif, bulmaca çözme ve hikâye anlatımına da önemli yer veriyor. Leon ve Claire'in senaryolarını oynamak, hikâyeyi farklı açılardan görmemizi sağlıyor.