Avrupa'nın F-35 Endişesi: ABD Tek Tuşla Tüm Sistemleri Kilitleyebilir Mi?

Avrupa son dönemlerde savunm asanyi güvenliği noktasında pek çok çelişki ile mücadele ediyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da büyük önem arz ederken akıllara yeniden F-35 kontrol sistemleri geldi. Zira pek çok ülke ABD'nin F-35 sistemlerine uzaktan erişebileceği ve kill switch adı verilen tüm işlevleri durdurma gibi savaş stratejileri izleyebileceği yönünde korku yaşıyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa'nın F-35 Endişesi: ABD İsterse Düğmeye Basıp Sistemleri Kapatabilir mi?

Avrupa savunma dünyasında yeni bir kriz kapıda. Tartışmanın odağında ise son yıllarda birçok ülkenin envanterine dahil ettiği ABD üretimi F-35 savaş uçakları var. Ancak bu kez konuşulan şey uçakların performansı değil, içinde yer aldığı iddia edilen gizli bir sistem: “Kill switch”, yani uzaktan devre dışı bırakma mekanizması. Bu sistemin gerçekten var olup olmadığı belirsizliğini korurken, Avrupa’da birçok askeri yetkili olasılığın bile güvenlik açısından ciddi risk taşıdığı görüşünde.

Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi, olası bir kriz anında ABD’nin tek bir tuşla F-35'leri etkisiz hale getirebileceğinden endişe ediyor. Alman savunma sanayisinin önemli aktörlerinden Hensoldt’un üst düzey temsilcileri, bu konuda yalnızca spekülasyon yapılmadığını; bunun teknik olarak mümkün ve masada bir konu olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar şu ana dek doğrudan bir kanıt sunulmamış olsa da, savunma analistleri bu tarz dijital sistemlerde dış müdahale ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.

F-35 şu anda Belçika, Hollanda, Finlandiya, Danimarka ve İtalya gibi ülkelerin hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılıyor. NATO’nun ortak hava gücünü oluşturması hedeflenen bu jetlerin tüm yazılım altyapısının ABD kontrolünde olması, bazı ülkelerde “gerçekten ne kadar bağımsızız?” sorusunu gündeme getirmiş durumda. Özellikle veri paylaşımı, görev planlaması ve uçuş kontrol yazılımlarının ABD’den izinsiz değiştirilip değiştirilemeyeceği bile şu an büyük bir tartışma konusu.

İsviçre gibi bazı ülkeler bu konunun abartıldığını düşünse de Avrupa’daki genel hava temkinli. Zira modern savaşlarda artık yalnızca mühimmat değil, yazılım da bir silah haline geldi. Bu yüzden Avrupa’nın kendi savunma teknolojilerini geliştirmeye ve dışa olan bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

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