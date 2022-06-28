Avrupa Uzay Ajansı, Merkür'ün Yakından Çekilen Görüntülerini Paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş'imize en yakın gezegen olan Merkür'ü gösteren bir video yayınladı. Klibi oluşturan görüntüler, geçen hafta ESA’nın Merkür Gezegen Orbiter tarafından gezegenin yüzeyine yaklaşan bir uçuş sırasında kaydedildi.

Etkileyici görüntüler, ESA'nın aynı uçuştan birkaç görüntü yayınlamasından sadece birkaç gün sonra geldi. Video, asteroit ve kuyruklu yıldızlardan kaynaklanan çok sayıda krater gösteriyor ve 963 mil genişliğinde (1.550 kilometrelik) kaloris havzası, yüksek yansıtıcı lavların neden olduğu parlak görünümüyle zemini tanımlanabilir kılıyor.

Merkür Görevi Gelecekte Daha Fazla Görüntü Elde Edecek

BepiColombo misyonu, kendi uzay aracı Mercury Magnetospheric Orbiter'ı gönderen Japonya'nın uzay ajansı JAXA ile ortak bir girişimdir. Misyonun amacı, ana yıldıza yakın bir mesafede dönen bir gezegenin kökeni ve evrimi hakkında daha fazla şey keşfetmek amacıyla Merkür'ün çekirdekten yüzeye olan süreçlerini, manyetik alanını ve eksozferini analiz etmektir. ESA ve JAXA, NASA'nın 2011 ve 2015 yılları arasında gezegendeki Messenger misyonunun ardından başlayan Merkür hakkındaki bilgi birikimini genişletmeyi hedefliyor.

ESA ekip üyesi Jack Wright bu görüntüleri şu ifadelerle yorumluyor:

"İlk görüntüler düştüğünde heyecandan deliye döndüm ve heyecanım dinmek bilmedi. Görüntüler, en sevdiğim kraterlerden biri olan Heaney de dâhil olmak üzere Merkür'ün güzel detaylarını gösteriyor."

Merkür'ün Heaney Krateri (yaklaşık 78 mil (125 kilometre) ve pürüzsüz volkanik ovalara sahip. Uzay aracı, 2025'te Merkür yörüngesine yerleştikten sonra Heaney'in daha ayrıntılı görüntülerini bekleyebiliriz.