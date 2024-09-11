Avustralya, Çocukların Sosyal Medya Kullanmasını Yasaklıyor: Yaş Sınırı Getirilecek!

Dünyanın farklı ülkelerinden sosyal medya platformlarına yönelik yasak ve kısıtlamlara bir yenisi daha eklenmek üzere. Aktarılanlara göre Avustralya hükümeti, çok yakında çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeyi hedefliyor. Detaylar haberde.

Avustralya Sosyal Medya Kullanımı İçin 14 Yaş Altı Sınırı Getiriyor!

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre Avustralya, yakında sosyal medya platformları ile ilgili önemli bir karar alacak. Hükümet, çocukların sosyal medya kullanımını önlemek için yeni bir yaş sınırı düzenlemesini hayata geçirecek. Buna göre, yakın zamanda ülkede 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklanacak.

Başbakan Anthony Albanese tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırın hangi yaş olacağına dair kesin bir karar verilmedi. Albanese’nin “kişisel fikri" 16 yaş olsa da yüksek mahkemenin 14 yaşı daha uygun görüldüğü bildiriliyor. Aktarılanlara göre hükümet, şu anda yaş sınırlamasının son test aşamasının başlamasını ve ondan gelecek sonuçları bekliyor. İddialar, test aşamasının ardından asıl yaş sınırının belirleneceği yönünde.

İlk olarak mayısta duyurulan ve temmuzda testleri başlayan yasa tasarısının ana amacının reşit olmayan çocukların platformlara erişimini engellemek ve ebeveyn iznini zorunlu kılan sistemler getirmek olduğu söyleniyor.