Ay'da İnşa Edilecek Evlerin Görselleri Paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da inşa edilecek evlerin görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller, Ay’da yaşayacak olan ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Peki, Ay'ane zaman ev inşa edilecek? ESA tarafından paylaşılan görseller ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ay’da İnşa Edilecek Evler Nasıl Görünüyor?

Astronotların Ay’ın keşfedilmemiş alanlarını incelemesi için Dünya’nın uydusunda evlerin inşa edilmesi gerekiyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da inşa edilecek evlerin fotoğraflarını yayımladı. Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler, ilk astronotların yaşayacağı evlerin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılına kadar Ay’a bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki astronot göndereceğini belirtmişti. NASA, 9 Aralık tarihinde Artemis olarak isimlendirilen uzay görevine uygun olan astronotların isimlerini duyurmuştu. Artemis uzay görevinin bir kısmı, Ay’da sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi de içeriyor.

Dünya’nın uydusunda kurulacak olan kolonide yer alan mühendislerin kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay’daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor. Bunun olup olmayacağı ile ilgili soruların artık sorulmaması gerektiğini belirten Avrupa Uzay Ajansı (ESA) danışmanı Aidan Cowley, “Bu gerçekleşmeli. Çünkü eğer Ay, Mars veya bunların ötesinde herhangi bir yerin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek, bu çok yakında ustalaşmamız gereken bir teknoloji” dedi.

IndyTurk'teki habere göre ESA danışmanı Cowley tarafından yapılan açıklamaya göre astronotların yaşayabileceği silindir şeklindeki evlerin inşasına 10 yıl içerisinde başlanacak. Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de söz konusu evlerin radyasyona maruz kalmaya karşı korunmasıdır. Danışman Aidan Cowley, bu soruna bir çözüm geliştirdi.

Paylaşılan bilgilere göre ESA, radyasyona maruz kalmaya karşı korunma sağlayabilmek için tuğla yapımında pudra şekeri kadar ince olan ve Ay toprağını (Regolit) kullanmayı planlıyor. Bilim insanları, Ay’daki radyasyona maruz kalma ve donma tehlikesine karşı korunmak için söz konusu tuğlalar ile bir metre kalınlığında duvar ve çatı inşa edilmesi gerekiyor.

Dünya’nın uydusunda inşa edilecek olan evlerin görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan fotoğraflar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.