Ay'da Kullanılabilecek Araçlar Tanıtıldı

Eğer insanlık Ay'da yaşasaydı araçlar nasıl olurdu? Lexus Ay'da kullanılabilecek araçları görücüye çıkardı.

Lexus'tan Ay'da Kullanabilecek Araç Konsepti

Toyota'nın tasarım stüdyosu , Document Journal dergisi için yedi Ay araç konsepti oluşturdu. Ay'da kullanılabilecek araçların tasarımları oldukça dikkat çekici gözükmekte. Hemen aşağıdan Ay'da kullanılabilecek araçların nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Araçlar konsept olduğu için herhangi bir özellik paylaşılmadı.

Lexus'tan Ay'da Kullanabilecek Araç Konsepti

Motorda tekerlek yer almamakta. Motorun manyetik kaldırma düşünülerek tasarlandığı açıklandı. Araçların üretilip üretilmeyeceği bilinmezliğini korumakta. Kimi araçlarda çok fazla cam bulunmakta. Bu camların yolcuların etrafı görmeleri ve manzaranın tadının çıkarılabilmesi için yapıldığı söylendi. Ay'a ayak basmak için önümüzde çok uzun yıllar var. Ay'a seyahat çok uzun yıllar sonra yapılmaya başlanılacak.