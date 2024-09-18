Ay'da Yaşamın Kapısı Açıldı: Yüzey Toprağından Oksijen Üretebilen Yeni Bir Araç Geliştirildi!

Uzayda yaşamın sınırlarını zorlaması ile bililen Sierra Space yeni bir atılıma daha imza attı. Şirket, geliştirdiği yeni bir araç sayesinde Ay yüzeyinden oksijen üretmeyi başardı. Şirketin yeni buluşu, Ay’da kurulacak yaşam alanları için büyük önem taşıyor. Detaylar haberde.

Ay Yüzeyinden Oksijen Üretebilen Yeni Araç Uzayda Yaşamı Mümkün Kılabilir!

Uzay endüstrisinin öncü isimlerinden Sierra Space, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Ay'da sürdürebilir bir koloni oluşturma projesi ile ilgili sevindirici bir açıklamada bulundu. Şirket, Ay yüzeyinden oksijen üretebilen üretmeyi başaran devrim niteliğindeki yeni teknolojisini duyurdu.

Şirket, Ay toprağında yer alan regolit isimli maddeden oksijen çıkarmak için geliştirdiği Karbotermal Oksijen Üretim Reaktörü’nün, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılan termal vakum testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Yeni araç, simüle edilmiş Ay toprağından otomatik ve bağımsız bir sistemle oksijen elde edilmesini içeren testti sorunsuz şekilde geçti.

Söz konusu teknoloji Ay'da yaşamı temelde imkansız kılan su ve oksijen kaynaklarını elde etmesiyle NASA’nın Artemis programının ana hedeflerinden biri olan Ay’da uzun süreli insan varlığı projesini hayata geçirebilir.

Sierra Space CEO’su Tom Vice, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni aracın Apollo programından farklı olarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturma misyonunu mümkün kılacağını vurgulayarak,. “Apollo programı bizi Ay’a götürdü, Artemis ise bizi orada tutacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin merkezli uzay araştırmacıları Karbotermal Oksijen Üretim Reaktörü'ne benzer şekilde regolit maddesi üzerinden su kaynağı da elde etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte bu iki projenin Ay'da koloni oluşturmayı mümkün kılacağı söyleniyor.

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