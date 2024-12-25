Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağı Düştü (Video)

Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferi yapan bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yere çakıldı. Düşen uçağın görüntüleri kameralara yansırken, facianın büyüklüğüne rağmen enkazdan sağ çıkan yolcular olduğu açıklandı. İşte detaylar!

Azerbaycan'a Ait Yolcuğu Uçağı Kazakistan'da Düştü

Kazakistan, Bakü'den Grozny'e giden bir yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Kameralara yansıyan faciada uçağın hızla irtifa kaybettiği ve yere çakıldığı net bir şekilde görüntülendi. İlk bakışta herhangi bir arıza görünmeyen uçağın düşüş nedeni ise şimdilik bilinmyor.

Olay yerine hemen müdahale eden ve sağlık ekiplerini yönlendiren Kazakistan yetkilileri, Azerbaycan Havayollarına ait uçaktan 10'a yakın kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

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