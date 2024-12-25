Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağı Düştü (Video)
Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yere çakıldı. İşte detaylar!
Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferi yapan bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yere çakıldı. Düşen uçağın görüntüleri kameralara yansırken, facianın büyüklüğüne rağmen enkazdan sağ çıkan yolcular olduğu açıklandı. İşte detaylar!
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Azerbaycan'a Ait Yolcuğu Uçağı Kazakistan'da Düştü
Kazakistan, Bakü'den Grozny'e giden bir yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Kameralara yansıyan faciada uçağın hızla irtifa kaybettiği ve yere çakıldığı net bir şekilde görüntülendi. İlk bakışta herhangi bir arıza görünmeyen uçağın düşüş nedeni ise şimdilik bilinmyor.
#SONDAKİKA | Kazakistan'da düşen yolcu uçağına ait farklı açıdan görüntüler.pic.twitter.com/T0cLeuL0Wf— BPT (@bpthaber) December 25, 2024
Olay yerine hemen müdahale eden ve sağlık ekiplerini yönlendiren Kazakistan yetkilileri, Azerbaycan Havayollarına ait uçaktan 10'a yakın kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı.
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