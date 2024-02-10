Artık B Sınıfı Ehliyetle 125 cc Motor Kullanılabilecek!

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni bir değişiklik B sınıfı ehliyete sahip vatandaşların kullanabileceği araç sınıflarında önemli bir düzenlemeye işaret ediyor.

Yeni düzenleme ile birlikte B sınıfı sürücü belgesi olanlar, istedikleri takdirde A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren, motor hacmi 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yönetmelik, bu hakka sahip olabilmek için deneyim bakımından en az 2 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve belirlenen direksiyon eğitimini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması gerektiriyor.

Yeni Düzenlemeden Hangi Durumlarda Yararlanılabilecek?

Yapılan bu yeni düzenleme yalnızca şahsi kullanımlar için geçerli olacak, yani ticari amaçlarla kullanılan motosikletler bu uygulamaya dâhil edilmeyecek.

Yeni düzenlemeden yararlanabilmek için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine ekstra kod yazılmasına gerek olmayacak. Yönetmelikte konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz ancak söz konusu kişiler istemeleri hâlinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir."

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