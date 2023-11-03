2024 Yılı Pasaport ve Ehliyet Harç Ücretleri Belli Oldu!
Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı pasaport, ehliyet ve trafik ceza ücretleri belli oldu. İşte detaylar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve ardından 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.
%58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, 2024 yılında pek çok kalemdeki vergi ve harç ücretlerine zamlar getiriyor.
IMEI kayıt ücreti bu zamlar arasında en dikkat çekeni. 20.000 TL olan IMEI kaydının 2024 yılı ile birlikte 31.692 TL olacağı açıklanırken, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik ceza ücretleri de merak ediliyordu.
2024 Yılı Pasaport Harçları
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|6 aylık
|1.034 TL
|1.638 TL
|1 yıllık
|1.512 TL
|2.395 TL
|2 yıllık
|2.469 TL
|3.912 TL
|3 yıllık
|3.507 TL
|5.557 TL
|10 yıllık
|4.943 TL
|7.832 TL
2024 Yılı Ehliyet Harçları
|Tür
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|A Sınıfı
|825 TL
|1.308 TL
|B Sınıfı
|2.489 TL
|3.945 TL
2024 Yılı Trafik Ceza Ücretleri
|Ceza
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Kırmızı ışıkta geçme
|951 TL
|1.506 TL
|Hatalı park
|436 TL
|690 TL
|Hız sınırını aşma (%10-%30)
|951 TL
|1.506 TL
|Hız sınırını aşma (%50+)
|4.064 TL
|6.439 TL
|Alkollü araç kullanma
|4.064 TL - 5.096 TL arası
|6.439 TL - 12.977 TL arası
|Araç kullanırken telefonla konuşma
|951 TL
|1.506 TL
2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu!
En son geçtiğimiz yaz 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükselen IMEI kayıt ücreti 2024 yılı Ocak ayıyla birlikte bir kez daha artacak. Yurt dışından temin edilen telefonların ülkemizde kullanımına devam edilebilmesi için belli bir IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor.
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