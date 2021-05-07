Bakan Selçuk Şifre Konusunda Velileri Uyardı

Bakan Selçuk'tan şifre uyarısı geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin her geçen gün dijital çağa daha fazla ayak uydurduğuna dikkat çekerek, velilerin şifre kontrolü yapması gerektiğine işaret etti. İdeal şifre güvenliği nasıl sağlanır? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çevrim içi dünyanın risklerini göz önünde bulundururak velileri uyardı. "7 Mayıs Dünya Şifre Günü" için bir paylaşım yapan ve her yaştan çocuğun şifresinin kontrol altında tutulmasını önerek Bakan, velilere özel bir ricada bulundu.

"Ne olur çocuklarımızı dijital ortamlarda yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, dijitalleşme konusunda çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Bakan Selçuk'un veliler için paylaştığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım."

Bakan Selçuk'tan şifre uyarısı geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un şifre güvenliğiyle ilgili paylaşımında şu önerilere yer verildi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına; şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterin.

(EBA), e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına; şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterin. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin .

. Çocuklarınıza şifrelerini ebeveynleri dışında kimseyle paylaşmamaları gerektiğini öğretin.

Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin.

Çocuklarınıza başkalarının cihazlarını kullanırken arama motorlarının ya da uygulamaların 'şifremi hatırla' sorusuna 'hayır' yanıtını vermeleri gerektiğini hatırlatın.

Çocuklarınızın sizin bilgilerinizle alışveriş yapabileceği uygulamaları kullanmasını 'çocuk kilidi' özelliğini aktif hale getirme, mevzubahis hesaplarınızdan çıkış yapma gibi önlemlerle engelleyin.

Tüm bunlara ek olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bakan Selçuk daha önceki bir açıklamasında, "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor" demişti.

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