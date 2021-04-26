Teknoloji Ürünleri 2021'in İlk Çeyreğinde Peynir Ekmek Gibi Sattı!

Teknoloji ürünleri 2021 yılının ilk çeyreğinde yoğun ilgi gördü. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşması, teknolojik cihazlara olan ihtiyacı önemli ölçüde arttırdı. İncehesap, bu yılın ilk çeyreğine ait verileri paylaştı. Paylaşılan verilere dair merak edilen detaylar haberimizde.

2021'in İlk Çeyreğinde Hangi Teknoloji Ürünleri İlgi Gördü?

İncehesap.com, 2021 yılının ilk 3 ay verilerini paylaştı. Bu yılın ilk üç ayında bilgisayar, bilglisayar bileşenler, giyilebilir teknoloji ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarına olan ilgi çok ciddi oranda arttı. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma sistemine geçildi. Bu sebepten ötürü teknolojik cihazlara olan ihtiyaç arttı.

Aktarılan verilere göre ilk üç ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hazır sistem bilgisayar satışları yüzde 51, kulaklık satışları yüzde 60, hard disk satışları ise %68 oranında arttı. Giyilebilir teknoloji ürünlerinin satışısında ise 2,8 kat artış meydana geldi.

Bu dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en çok artış yaşanan kategorilerin ilk sırasında bilgilsayar bileşenleri yer aldı. %86 oranında artış yaşanan bilgisayar bileşenleri kategorisinde en çok artış yaşanan donanım ise anakart oldu.

Evren çalışma ve uzaktan eğitim döneminde en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alan mouse ve klavye satışlarında da ciddi artış yaşandı. Klavye satışları 2,1 kat, mouse satışları ise %53 oranında arttı. Bunların yanı sıra bellek satışlarında %77, monitör satışlarında ise 3,6 kat artış meydana geldi.

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erzen, yaptığı açıklamada, "2021’in ilk çeyreği bizler açısından pek çok kategoride başarı gösterdiğimiz bir dönem oldu" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: