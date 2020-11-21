Bakan Soylu’dan Deprem Toplanma Alanları Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem toplanma alanları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da 1,29 metrekare olan deprem toplanma alanını son yapılan çalışma ile beraber 2 metrekarenin üzerine çıkartıldığını belirtti.

İstanbul Deprem Toplanma Alanları Açıklaması

Deprem toplanma alanlarının depremin ilk anından sonra vatandaşların tahliye edileceği, mahalle içinde veya mahalleye en yakın alanlar olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bunlar kim tarafından tespit edilirler? Belediyeler tarafından. Peki tespit edildikten sonra ne olur? AFAD'a bildirilirler kanun çerçevesinde. Peki ne olur? AFAD bunları açıklar. Sonra bunları teker teker tespit etmeye başlarız. Çünkü Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını kim biliyor? Kimse bilmiyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hemen bunları koyduktan sonra teker teker tespit etmeye çalışırız. Peki bunu kim tespit eder? Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 26 çalışma grubumuzun içinde bulunan Tahliye Yerleştirme Planlama Grubumuz tespit eder. Şimdi bunu yapıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Bu grubumuzun yöneticisi Jandarma Komutanlığı” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "İstanbul'da kişi başına düşen metrekare, 1,29 metrekareydi toplanma alanlarında. Şu anda bunu son yaptığımız çalışmayla 2 metrekarenin üzerine çıkardık ama bazı mahallelerde hiç yoktu. Şimdi biz bazı mahallelerde hiç yoktuyu ortadan kaldırdık, her mahallede bunu gerçekleştirme konusunda adımımızı attık. Bazı mahallelerde 0,60 metrekareydi, bazı mahallelerimizde 0,80 metrekareydi, bütün bunları yukarı çıkardık, üstüne çıkardık” ifadelerini kullandı.

İzmir depreminde görüldüğü gibi Jandarma Arama Kurtarma, AKUT, İHH, Kızılay ve sivil toplum örgütleri ile uzun zamandır çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bunların her birini AFAD sistemine akredite etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki depremlerde ve afetlerde polis arama kurtarmayı da göreceğiz” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: