Casper Excalibur G887 Tanıtıldı: 17,3 İnç Ekran, RTX 50 Serisi GPU ve Çok Daha Fazlası

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Casper, 17,3 inç ekranlı yeni oyun bilgisayarı Excalibur G887'yi satışa sundu. Kasım 2026 itibarıyla Casper’ın sitesinde 72.405 TL’den başlayan fiyatla satılan model, Intel Core i5-14450HX ya da Core i7-14650HX işlemci seçenekleriyle geliyor. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 seçenekleri var. Tek parça alüminyum gövde ve FrostFlux soğutma sistemi de cihazın öne çıkan özellikleri arasında.

Casper Excalibur G887 Fiyatı

Casper Excalibur G887'nin fiyatı Kasım 2026 itibarıyla 72.405 TL'den başlıyor. Son fiyat seçtiğiniz işlemciye, ekran kartına, RAM ve SSD kapasitesine göre artıyor. Casper'ın sitesinde 8 GB'tan 64 GB'a kadar RAM, 500 GB'tan 2 TB'a kadar SSD seçeneği bulunuyor. İşletim sistemi olarak FreeDOS, Windows 11 Home ve Windows 11 Pro arasında seçim yapabiliyorsunuz.

Casper, anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde 12 aya kadar taksit imkânı sunuyor. Cihaz, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle satılıyor. Yapılandırmayı doğrudan Casper'ın sitesinden yapıp siparişi aynı sayfadan verebiliyorsunuz.

Yapılandırma Seçenekler İşlemci Intel Core i5-14450HX / Intel Core i7-14650HX Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB / RTX 5060 8 GB RAM 8 GB - 64 GB DDR5 SSD 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 NVMe İşletim sistemi FreeDOS / Windows 11 Home / Windows 11 Pro Başlangıç fiyatı 72.405 TL (Kasım 2026)

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, G887'yi geliştirirken geniş ekranda oyun oynayanların yanında video düzenleme, grafik tasarım ve içerik üretimiyle uğraşan kullanıcıları da düşündüklerini söyledi. Karaman, “G887'yi farklılaştıran en önemli özellik, 17,3 inçlik geniş ekranını güçlü donanım, gelişmiş soğutma teknolojisi ve dayanıklı tasarımla bir araya getirmesi.” dedi.

17,3 İnç 144 Hz Ekran ve RTX 50 Serisi Ekran Kartı

Excalibur G887'de 17,3 inç Full HD IPS ekran bulunuyor. 144 Hz yenileme hızı hızlı tempolu oyunlarda akıcı görüntü verirken 250 nit parlaklık iç mekânda rahat bir kullanım sunuyor. RTX 5050 ve RTX 5060 seçenekleri 8 GB GDDR7 bellekle geliyor. NVIDIA DLSS ve Frame Generation desteği uyumlu oyunlarda kare hızını yukarı çekiyor.

Ray Tracing ışık ve yansımaları daha gerçekçi gösteriyor. NVIDIA Advanced Optimus ise grafik performansıyla güç tüketimi arasındaki dengeyi kurarak pil ömrüne de katkı veriyor. Ekranı büyütmek isteyenler için HDMI ve Mini DisplayPort çıkışları harici monitör bağlamayı kolaylaştırıyor.

Core i7-14650HX ile 5,2 GHz İşlemci Hızı

Cihazın giriş seviyesindeki Intel Core i5-14450HX işlemci 4,8 GHz hıza kadar çıkıyor. Üst seviyedeki Core i7-14650HX ise 5,2 GHz hıza ulaşıyor. HX serisi işlemciler oyunun yanında video render, 3D modelleme ve yayın gibi işlemci gücü isteyen işlerde de fark yaratıyor. Excalibur Control Center'daki Ofis, Eğlence ve Oyun modlarıyla performansı kullanıma göre ayarlayabiliyorsunuz.

FrostFlux Soğutma Sistemi ile Uzun Oyun Seansları

Cihazdaki FrostFlux soğutma sistemi çift fan ve dört ısı borusundan oluşuyor. 89 kanatlı fanlar dakikada 4.460 devire kadar çıkıp yoğun kullanımda oluşan ısıyı kasadan dışarı atıyor. İşlemci ve ekran kartı üzerindeki bakır bloklar ile faz değiştiren termal ped de ısının hızlı dağılmasına yardım ediyor. Casper bu yapıyla uzun oyun seanslarında performansı sabit tutmayı hedefliyor.

RGB Klavye ve Nahimic Ses Teknolojisi

Excalibur G887'de 16,7 milyon renk seçeneği sunan RGB aydınlatmalı klavye bulunuyor. 1,8 mm tuş hareket mesafesi uzun oyun seanslarında tuşlara daha net basmanızı sağlıyor. Dolby Audio destekli 2 x 2 W stereo hoparlörler Nahimic ses teknolojisiyle çalışıyor. Sound Tracker 2.0 oyundaki seslerin geldiği yönü ekranda gösterdiği için rekabetçi FPS oyunlarında rakibin yerini bulmak kolaylaşıyor.

64 GB RAM Desteği ve 6.400 MB/sn SSD Hızı

Bilgisayardaki iki DDR5 SO-DIMM yuvası, RAM'i 64 GB'a kadar çıkarmanıza izin veriyor. İki M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası sayesinde depolamayı da sonradan artırabiliyorsunuz. Casper'ın verilerine göre SSD'ler 6.400 MB/sn okuma ve 5.000 MB/sn yazma hızına ulaşıyor. Bu hız, büyük oyunların ve video dosyalarının kısa sürede açılmasını sağlıyor.

Bağlantı Seçenekleri ve Batarya

Bağlantı tarafında üç USB 3.2 Type-A, 100 W şarj destekli USB Type-C, HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet girişi yer alıyor. Kablosuz bağlantıda Wi-Fi 6 ve Bluetooth desteği var. Cihaz 60,1 Wh batarya ve 210 W adaptörle birlikte geliyor. Görüntülü görüşmeler için 720p HD kamera da bulunuyor.

Tek Parça Alüminyum Gövde ve 2,5 kg Ağırlık

Excalibur G887'nin gövdesi CNC ile işlenen tek parça alüminyumdan üretiliyor. 25 mm kalınlık ve 2,5 kg ağırlık, 17,3 inç ekranlı bir oyun bilgisayarı için taşımayı kolaylaştıran değerler. Çizilmelere karşı dayanıklı mat yüzey ve mavi tasarım detayları Excalibur serisinin çizgisini sürdürüyor. Cihazın boyutları 395 x 261 x 25 mm.

Casper Excalibur G887 Kimler İçin Uygun?

Casper Excalibur G887, büyük ekranda oyun oynamak isteyen ve masaüstü bilgisayar yerine taşınabilir bir sistem arayan kullanıcılara hitap ediyor. 17,3 inç ekran, video kurgu ve grafik tasarımda zaman çizelgesi ile araç panellerine daha fazla yer açıyor. RAM ve SSD'yi sonradan yükseltebilmek de cihazı uzun yıllar kullanmayı düşünenler için avantaj sağlıyor.

Casper Excalibur G887 Teknik Özellikleri