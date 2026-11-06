100 Bin TL İndirim! Fiat Egea'nın Fiyat Listesi Paylaşıldı
Fiat Egea'nın Kasım 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Peki, Egea Sedan ve Cross ne kadar fiyata satılıyor? İşte Egea'ya dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Egea Sedan'ın Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü 1 milyon 950 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 850 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 100 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor.
- Egea Sedan'ın Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü için 2 milyon 20 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu versiyon kampanya kapsamında 1 milyon 920 bin 900 TL'ye düştü. 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.
- Egea Cross'un Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü için 1 milyon 990 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 890 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 100 bin TL'lik bir indirim mevcut.
Fiat Egea'nın güncel fiyatları belli oldu. Egea, Kasım ayında 1 milyon 449 bin 900 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Egea'nın Cross ve Sedan modelleri için Kasım ayına özel kampanyası bulunuyor. Bu kampanya, daha uygun bir fiyata araba satın alınabilmesini sağlıyor. Peki, şu anda Fiat Egea kaç TL'ye satılıyor?
Fiat Egea Sedan'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)
|Model
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|İndirim Miktarı
|Easy 1.6 Manuel
MultiJet 130 HP GSR Dizel
|1.499.900 TL
|1.449.900 TL
|50.000 TL
|Easy 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel
|1.950.900 TL
|1.850.900 TL
|100.000 TL
|Urban 1.6 Manuel
MultiJet 130 HP GSR Dizel
|1.599.900 TL
|1.519.900 TL
|80.000 TL
|Urban 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel
|2.020.900 TL
|1.920.900 TL
|100.000 TL
|Lounge 1.6 Manuel
MultiJet 130 HP GSR Dizel
|1.674.900 TL
|1.589.900 TL
|85.000 TL
|Lounge 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel
|2.090.900 TL
|1.990.900 TL
|100.000 TL
Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü için 1 milyon 499 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Kampanya kapsamında bu sürüm 1 bin 449 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 50 bin TL'lik bir indirim mevcut. Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü 1 milyon 950 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü kampanya ile birlikte 1 milyon 850 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 100 bin TL tutarında bir indirim mevcut. Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü, kampanya kapsamında 1 milyon 599 bin 900 TL yerine 1 milyon 519 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde ise 80 bin TL'lik indirim bulnuuyor.
Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü için 2 milyon 20 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu versiyon kampanya kapsamında 1 milyon 920 bin 900 TL'ye düştü. 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü, kampanya kapsamında 1 milyon 674 bin 900 TL yerine 1 milyon 589 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde 85 bin TL'lik bir indirim mevcut.
Fiat Egea Cross'un Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)
|Model
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|İndirim Miktarı
|Street 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel
|1.990.900 TL
|1.890.900 TL
|100.000 TL
|Urban 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel
|2.026.900 TL
|1.926.900 TL
|100.000 TL
|Lounge 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel
|2.062.900 TL
|1.962.900 TL
|100.000 TL
|Limited 1.6 Otomatik
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel
|2.099.900 TL
|1.999.900 TL
|100.000 TL
Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü için 1 milyon 990 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile beraber 1 milyon 890 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 100 bin TL'lik bir indirim mevcut. Egea Cross'un Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü için 2 milyon 26 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi.
Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 926 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürümde de 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü de bulunuyor. Bu sürüm 2 milyon 62 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 962 bin 900 TL'ye düştü. Bu versiyonda da 100 bin TL'lik indirim mevcut.
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Editörün Yorumu
Fiat Egea'nın fiyat performans konusunda oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 1 milyon 449 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu arada Kasım ayına özel bir kampanya da bulunuyor. Bu kampanya sayesinde Egea'nın Sedan ve Cross modelleri daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü 1 milyon 950 bin 900 TL yerine 1 milyon 850 bin 900 TL'ye satılıyor.