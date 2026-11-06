Payday 3 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Payday 3'ü kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunu belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Payday 3 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Payday 3, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 21.00'de sona erecek. Kampanya bittikten sonra FPS oyununu oynamaya devam edebilmek için satın almak gerekecek. Bu oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Böylece oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Payday 3'ün Fragmanı

Payday 3 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Payday 3'te çeşitli soygunlar gerçekleştiriyoruz. Bu soygunları farklı şekillerde yapma imkânına da sahibiz. Soygun esnasında alarm çaldığında polisler olay yerine geliyor ve zaman geçtikçe oyun daha da zorlaşıyor. Bu nedenle ekibimizde birlikte hareket ederek kasayı açmamız ve kaçış noktasına ulaşmamız gerekiyor.

Starbreeze Entertainment tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oyunda yeni silahlar ve kıyafetler alabiliyoruz. Hatta silahları özelleştirebiliyoruz.

Payday 3'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-9400F

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Payday 3 Kaç GB?

Payday 3'ün bilgisayara yüklenebilmesi için en az 45 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayar depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bu kapsamda ister Windows'un program kaldırma özelliğini kullanabilir ister program kaldırma araçları PC'de kapsamlı temizlik gerçekleştirebilir ve böylece yeterli boş alan elde edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Payday 3'ü daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bence Payday 3, özellikle arkadaşlarla birlikte oynandığında oldukça eğlenceli bir oyun. Ekip hâlinde hareket etmek oyuna ayrı bir keyif katıyor. Payday 3'ün genel olarak soygun ve aksiyon oyunlarını seven kişilerin denemesi gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.