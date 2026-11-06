Galaxy Tab S10 Lite’a Android 17 Geldi: One UI 9.0 ile Neler Değişecek?

Samsung, uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S10 Lite için Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme her zaman olduğu gibi ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara ulaştı. Samsung'un önceki güncellemelerdeki temposuna bakılırsa Türkiye'deki kullanıcıların da güncellemeyi çok beklemeden alması muhtemel.

Galaxy Tab S10 Lite, Android 17 Tabanlı One UI 9.0 Güncellemesi Aldı

Samsung, 5 Kasım 2026'da Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+ için aynı güncellemeyi yayınlamıştı. Serinin en uygun fiyatlı modeli o gün listede yer almıyordu. Galaxy Tab S10 Lite'ın bir gün sonra güncellemeyi almasıyla serideki tüm tabletler One UI 9.0'a geçmiş oldu.

Eylül 2025'te tanıtılan Galaxy Tab S10 Lite, Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile satışa çıktı. Samsung da tablete yedi büyük Android güncellemesi sözü verdi. Ekim 2025'te One UI 8.0'ı alan tablet için One UI 9.0 ikinci büyük güncelleme oldu.

Samsung sözünü tutarsa Galaxy Tab S10 Lite'ın önünde beş büyük Android güncellemesi daha var. Yedi güncellemelik söz, tabletin Android 22'ye kadar destek alacağı anlamına geliyor. Sıradaki duraklar One UI 9.5 ara sürümü ve One UI 10.0 olacak.

One UI 9.0 Güncellemesinin Türkiye Takvimi

Samsung, One UI 9.0'ın Türkiye'deki dağıtımı için henüz bir tarih açıklamadı. Yine de önceki güncellemeler fikir veriyor. Galaxy Tab S10 Lite için One UI 8.5 dağıtımı Mayıs 2026'nın son haftasında Güney Kore'de başlamış, 31 Mayıs 2026'da diğer ülkelere yayılmıştı.

Benzer bir takvim izlenirse güncellemenin Türkiye'ye birkaç gün ile birkaç hafta arasında ulaşması bekleniyor. Dağıtım aşamalı ilerlediği için aynı ülkedeki iki kullanıcı güncellemeyi farklı günlerde görebilir.

Güncellemenin Boyutu ve Sürüm Numarası

Güncelleme 2.803,90 MB boyutunda geliyor, Kore'de dağıtılan yazılım sürümü ise X400XXU8DZJ6. Güncellemeyi elle kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izleyebilirsiniz. Güncelleme bölgenize henüz ulaşmadıysa ekranda yeni sürüm görünmez.

One UI 9.0 ile Gelen Yenilikler

Güncellemenin en çok fark edilecek değişikliği hızlı panelde. Parlaklık ve ses kaydırıcılarını, medya oynatıcıyı yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Ses modu düğmesini ses kaydırıcısından ayırmak da mümkün. Paneldeki kontrolleri eskisine göre çok daha serbest şekilde dizebiliyorsunuz.

Gizlilik tarafında konum göstergesi geliyor. Bir uygulama konumunuza eriştiğinde ekranın üst kısmında mavi bir gösterge beliriyor. Hızlı paneldeki bu göstergeye dokunarak konumu hangi uygulamanın kullandığını görebiliyorsunuz. Samsung, Ayarlar menüsüne de Garanti ve bakım adlı yeni bir bölüm ekledi.

Samsung DeX'te uygulama pencerelerini üst menüden başka bir masaüstüne taşıyabiliyorsunuz. Son uygulamalar ekranının üstünde masaüstü önizlemeleri de var, böylece masaüstleri arasında tek dokunuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Samsung Notes'a ise notun bir kısmını gizleyen Bant özelliği ve yeni kalem stilleri geliyor. Tableti S Pen ile kullananlar bu değişikliği hemen fark edecek.

Erişilebilirlik ayarlarında dokunduğunuz metni ayrı bir pencerede büyüten yeni bir özellik var. Seçerek Konuş ile de TalkBack'i açmadan seçtiğiniz metni ya da görseli sesli dinleyebiliyorsunuz. Samsung Health uygulamasında da iyileştirmeler var. Bu özellikler Samsung'un One UI 9.0 sürüm notlarına dayanıyor ve tablet sürümünde küçük farklar olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy Tab S10 Lite'ın güncellemeyi serinin pahalı modellerinden yalnızca bir gün sonra alması güzel bir işaret. Uygun fiyatlı tabletlerde yazılım desteği genellikle ikinci planda kalır. Samsung burada amiral gemisi modellerle aynı takvimi uyguluyor. Yedi büyük güncelleme sözü de tableti uzun yıllar kullanmayı düşünenler için önemli bir avantaj.

Güncelleme Türkiye'ye ulaştığında hemen yüklemek zorunda değilsiniz. Kore'deki ilk dağıtımlarda zaman zaman hatalar çıkabiliyor ve Samsung bunları kısa sürede küçük yamalarla düzeltiyor. Tableti iş ya da ders için kullanıyorsanız bir hafta kadar bekleyip kullanıcı yorumlarına göz atmak iyi olur. Hızlı panel ve Notes'taki değişiklikler ise beklemeye değecek kadar kullanışlı.