Karar Meclis'e Taşınmak Üzere: Türkiye'de Sosyal Medyaya Yasak Geliyor
Yeni sosyal medya düzenlemesi kapsamında 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması ihtimali Meclis'e taşınacak. İşte açıklamalar:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapılan görüşmeler sonucunda, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasının tamamen yasaklanması, 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar için ise ebeveyn izni zorunluluğu getirilmesi yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.
Ebeveyn İzni İle Hesap Açılacak
Bu çalışmanın AK Parti grubu tarafından Meclis'e taşınacağı ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı belirtiliyor. Eğer teklif yasalaşırsa, Türkiye'de 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına üye olması engellenecek ve 13-16 yaş arasındaki gençler ancak ebeveynlerinin izniyle hesap açabilecek.
Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla iş birliği içinde olduklarını belirterek şu şöyle dedi:
Bir yol haritası tespit ettik ve artık metne dökme aşamasına geldik. Meclis'e sunulacak düzenleme ile sosyal medyada 13 yaş altına izin verilmemesi, 13 ila 16 yaş arasının ise ebeveyn onayına tabi olması sağlanacak. Bu düzenlemeyi 2025 yılı içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.
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