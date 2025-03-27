İlk Arabasını Alacak Ailelere Sıfır Otomobil Desteği Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında özellikle 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin ilk arabalarını satın almaları kolaylaşacak.

Program, düşük gelir sahibi ailelerin araç alabilmesini kolaylaştırmak amacıyla dikkat çekiyor ama aynı zamanda yerli otomobil üretimini de teşvik etmek üzere tasarlandı. Söz konusu desteği alabilmek için belli başlı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte projeyle ilgili bilmeniz gereken her şey:

Düşük Gelirli, 3 Çocuklu Aileler Alabiliyor

Bu destekten faydalanmak isteyen ailelerin bazı şartları karşılaması gerekiyor:

En az 3 çocuğa sahip olmaları

Daha önce kendilerine bir otomobil almamış olmaları

Gelir seviyelerinin belirlenen limitin altında olması

Söz konusu kriterleri karşılayan aileler için uzun vadede düşük faiz sunan krediler verilecek. Bu krediler, yerli otomobil TOGG'u edinmek için kullanılabilecek.

TOGG Satışları Yükselebilir

Program sayesinde, yerli otomobil üreticisi TOGG'un satışlarında da önemli bir artış olması çok muhtemel. Ödeme kolaylığıyla daha fazla aile yerli üretim araçlarına yönelecektir. Böylece Türkiye'nin sanayi altyapısında da önemli değişiklikler meydana gelmesi bekleniyor. İlaveten binek araçlarda yaş ortalamasının düşmesi de söz konusu.

Sizce bu proje kapsamında TOGG satışları artar mı? Binek araçlara yönelimi artırabilecek kadar ses getirir mi? Yorumlarda buluşalım.