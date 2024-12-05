Bakan Uraloğlu Açıkladı: Sosyal Medyalara Yaş Kısıtlaması Yakında Geliyor

Geçtiğimiz yaz boyunca hayata geçirilen pek çok sosyal medya kararı ile gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir tartışılan sosyal medya platformlarında yaş kısıtlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, çocuklar için yürürlüğe koyulacak sosyal medya platformlarına yaş sınırı düzenlemesinin yakında geleceğini bildirirken, uygulamanın detaylarını da aktardı.

13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa bir süre önce katıldığı bir programda hükümetin sosyal medya platformlarına yönelik getireceği önemli düzenlemeler hakkında yeni bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, bir süredir konuluşan yaş kısıtlaması uygulaması ile ilgili olarak 13 yaş altına erişim yasağının getirileceğini, 13-16 yaş arasına ise aile rızası kuralı uygulanacağını duyurdu.

Uraloğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz. ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanımına saat sınırlamasının da gündemde olduğunu belirten Uraloğlu açıklamasında, "Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı.” cümlelerini kullandı.

Söz konusu yaş sınırı düzenlemesinin, sosyal medya platformlarında yer alan yapay zeka teknolojisi ile uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde" dedi.

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